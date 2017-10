Etter flere dagers leting uten hell har politiet avsluttet søket etter den savnede 61-åringen.

Politiet avslutter det søket etter savnede Trond Erik Lohne.

– Vi har gått over fra et redningsoppdrag til en savnetsak. Grunnen til det er at vi har dekket området hvor han sist ble sett, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt.

Politiet har snakket med mannens familie og Hovedredningssentralen, og konkludert med at det ikke er mer å gjøre i søket etter mannen.

Det var torsdag ettermiddag politiet gikk ut med en etterlysning av den 61 år gamle mannen etter at han ble meldt savnet av familien sin onsdag.

Den siste sikre observasjonen av mannen ble gjort mandag ved bopelen hans i Olsvik.

– Inntil videre starter vi ikke opp igjen søket søndag morgen, sier Thue.

Adrian Broch Jensen

Ønsker fremdeles tips i saken

Politiet har fått inn flere tips i saken hvor publikum har meldt fra om at de tror de har sett den savnede mannen.

– Vi kommer til å opprettholde tipstelefonen, og vi er veldig interessert i tips fra publikum. Alle tips vi får inn som vi anser som reelle, kommer vi til å sjekke ut, sier Thue.

Adrian Broch Jensen

Storstilt leteaksjon

Hele Olsvik har blitt finkjemmet av mannskap fra politiet, Norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og sivilforsvaret de siste dagene.

Lørdag formiddag sa politiet at de fremdeles håpet å finne den savnede 61-åringen i live.

Søket ble konsentrert i en radius på én til halvannen kilometer fra boligen til den savnede.

– Mannskapene som har deltatt har gjort en veldig god jobb. Det har vært lange dager, og det er også noe vi må ta hensyn til i slike saker, sier Thue.

Politiet har sjekket bruk av bankkort og pass, og ingenting tyder på at mannen har reist bort av fri vilje.

Mannen er 175 cm høy, har grått hår, og pleier å gå med caps.

Politiet ber om tips på telefon 02800.