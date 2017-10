– Vi håper fortsatt å finne ham i live, sier innsatsleder. Over 50 letemannskaper er i aksjon lørdag.

Hele Olsvik blir lørdag finkjemmet av politiet, Norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og sivilforsvaret.

De leter etter Trond Erik Lohne (61) som har vært savnet siden mandag. Han ble sist sett ved bopelen sin.

– Vi har ikke fått noen nye tips som kan peke oss i riktig retning, altså blir vi nødt til å fortsette å lete i de samme områdene som vi har gjort siden aksjonen startet, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Det var torsdag ettermiddag at politiet gikk ut med en etterlysning av den 61 år gamle mannen. Han ble meldt savnet av familien sin onsdag, ifølge politiet.

Adrian Broch Jensen

Skal vurdere å trappe ned søket

Politiet håper fremdeles å finne den savnede 61-åringen i live.

– Vi leter med uforminsket styrke, og håper fremdeles å finne ham i live, sier innsatsleder i Olsvik, John-Endre Skeie.

Han forteller at søket nå konsentreres i en radius på én til halvannen kilometer fra boligen til den savnede.

I løpet av dagen skal letemannskapene få hjelp av et helikopter som sendes fra Oslo, såfremt været holder.

– I 14-tiden tar vi en ny vurdering på om vi skal opprettholde leteaksjonen som den er nå, eller trappe den ned, og i stedet gå over i en etterforskningsfase, sier operasjonsleder Rebnord lørdag formiddag.

– Det er begrenset hvor lenge vi kan bruke så store ressurser på å lete gjennom de samme områdene, sier han.

Rebnord påpeker at om det blir vurdert at leteaksjonen trappes ned og at politiet begynner å etterforske det som en savnetsak, vil de fremdeles ha for øye å finne ham i live.

Adrian Broch Jensen

– Veldig store områder

Politiet oppfordrer folk i Olsvik-området om å sjekke hager, uthus og garasjer.

Politiet har blitt informert om at den savnede pleier å gå turer i Alvøskogen og Kanadaskogen, men her har det ennå ikke blitt utført finsøk.

– Vi har hatt hundepatruljer begge steder, blant annet gjennom natten. Det er også blitt gjort mindre søk her, men dette er veldig store områder som det vil kreve svært mye å finkjemme, sier Rebnord.

Politiet har sjekket bruk av bankkort og pass, og ingenting tyder på at mannen har reist bort av fri vilje. Han har slitt med helseproblemer, og familien er bekymret for at noe kan ha hendt ham.

Mannen er 175 cm høy, har grått hår, og pleier å gå med caps.

Politiet ber om tips på telefon 02800.