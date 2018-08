Harald Schjelderup (Ap) blir ikke byrådslederkandidat for Ap i det kommende lokalvalget. Nå vil Ap-leder Jonas Gahr Støre ha Schjelderup inn i nasjonal politikk.

Denne uken skulle han gi si sitt svar til nominasjonskomiteen som jobber med valglisten foran neste års kommunevalg. Da BT snakket med han tidligere i uken, hadde han ikke bestemt seg. Onsdag bekrefter Schjelderup at han ikke tar gjenvalg via en oppdatering på Facebook.

«Etter åtte år anser jeg min oppgave som utført, og det er på tide å slippe nye krefter til etter neste års valg. Det er i politikken som i fotballen; gode lag trenger fornyelse for å vinne nye kamper. Tidspunktet er derfor rett til at det velges en ny byrådslederkandidat til valget neste år».

Planlagt exit

Schjelderup sier han er fullt motivert for jobben som byrådsleder frem til valget neste høst. I Facebook-posten sier byrådslederen at da han bestemte seg for å bli Aps toppkandidat foran valget 2011, hadde han hele tiden sett for seg at dette skulle vare gjennom to perioder.

«At jeg har hatt en definert målstrek i 2019 har vært avgjørende for å motivere meg til full innsats i årene som har gått siden 2010. For det trengs. Spesielt tillitsvervet som byrådsleder er ikke bare en jobb, men en livsstil du aldri kan ta deg fri fra. En viktig reguleringsplan kan være det siste jeg tenker på før jeg legger meg om kvelden, mens en nyhetssak som krever handling ofte er det første jeg våkner til», skriver Schjelderup.

Eirik Brekke (Arkiv)

Trengs nasjonalt

Schjelderup sier videre at han skal jobbe for at Ap skal vinne valget, og at dagens byrådssamarbeid med KrF og Venstre skal fortsette også etter valget i 2019. Om han trekker seg fra andre politiske verv, skriver han ingenting om.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Schjelderup har orientert ham om beslutningen.

– Dette er en avgjørelse jeg har stor respekt for. Han har vært fullt og helt i kommunepolitikken i åtte år nå. Men jeg er sikker på at Ap i Bergen vil finne en dyktig førstekandidat til å styre videre med i Norges nest største by.

Støre sier at Schjelderup er et av de største politiske talentene i partiet.

– Han har mange år foran seg. Og jeg håper han vil finne motivasjon til å gå videre til nye nivåer.

– Du ser for deg roller han kan fylle nasjonalt?

– Helt åpenbart. Dette er ikke et farvel, tvert imot. Jeg ønsker å se ham med videre, svarer Støre.

Overrasket

Leder for nominasjonskomiteen, Hallgeir Utne Hatlevik, sier han fikk vite om beslutningen tirsdag.

– Det kom meget overraskende. Dette hadde jeg ikke ventet. Men jeg forstår hvorfor han gjør det. Han har vært aktiv i bypolitikken i 16 år. Han har maktet det vi hadde håpet å klare; å føre Ap i posisjon igjen.

Hatlevik mener Ap kan vinne makten igjen selv uten byrådslederen på laget. Hvem som skal erstatte ham, vet han ikke.

– Først er det partilagene i Bergen som skal komme med innspill nå. Så skal vi vurdere det. Vi får en noe mer utfordrende oppgave enn om Harald hadde fortsatt. Men Ap har mange gode kandidater.

Viktig for samarbeidet

På Facebook strømmer det inn lykkønskninger både fra partifeller og partimotstandere. Blant dem som beklager avgangen er Schjelderups byrådskollega Dag Inge Ulstein (KrF). De to er hovedarkitektene for dagens byrådssamarbeid, som kom i stand etter at KrF vendte seg fra Høyre til Ap etter tolv års borgerlig samarbeid.

– Da vi begynte samarbeidet, var Harald helt avgjørende. Han er en utrolig dyktig leder og har en teft som gjør at han ikke bare har vært arbeiderpartiets byrådsleder, men også KrF og Venstre sin, sier Ulstein til BT.

Han forteller at han er glad for at Schjelderup har vært tydelig på at han vil fortsette frem mot valget, og at avgjørelsen han har tatt virker gjennomtenkt.

– Vil dette ha mye å si for valget dere snart skal igjennom?

– Jeg tror det er for tidlig å si noe om det nå. Det vil helt klart merkes, men planene våre vil ikke endres. Jeg er uansett fornøyd med det prosjektet vi har, som er større enn Harald, slår Ulstein fast.

– Et tap for byrådspartiene

Også inkluderingsbyråd Erlend Horn (V) er tydelig på at Schjelderup har vært avgjørende for byrådssamarbeidet.

– Det var hans lederegenskaper og evenen til å se andre partiers behov som skapte tilliten vi har mellom oss. Den tilliten vil fortsatt gjelde, selv om han ikke blir med oss videre, sier han.

Horn er, i likhet med Ulstein, glad for at byrådslederen fortsetter ut perioden. Han mener det fortsatt er mye som er ugjort.

Samtidig tror han politikken er det viktigste, og at avgangen ikke vil være avgjørende for valget.

– Selvfølgelig er det et tap for byrådspartiene at han ikke tar gjenvalg, men det er mange andre viktige og dyktige personer i arbeiderpartiet.

Rune Sævig (arkiv)

– Totalt uventet

Rune Bakervik, som er arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, sier at Schjelderups avgjørelse var totalt uventet.

– Det tar tid før noe sånt synker inn. Heldigvis er det mange gode politikere i Arbeiderpartiet, og jeg er veldig trygg på at den som skal fylle Harald sine sko vil være en god kandidat, forteller han.

Gruppelederen synes det ennå er for tidlig å svare på hvem som er aktuelle kandidater til å overta.

– Vi skal gjennom en nominasjonsprosess og ta et valg i februar. Heldigvis har vi god tid på oss.