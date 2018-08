Etter snart tolv år som bystyremedlem trekker Per Stiegler (Ap) seg fra bypolitikken. Nå tar han et siste bybaneoppgjør med sine egne.

– At jeg gir meg nå handler noe om alder. Men det handler også om denne saken, som jeg er dypt frustrert over. Jeg synes Ap i den forhandlingsposisjonen vi var i i 2015, etter et ekstremt godt valg, ikke burde gitt etter, sier han .

Ved neste kommunevalg har Stiegler representert Ap gjennom tre perioder og totalt tolv år i bystyret. Onsdag går fristen ut for å svare nominasjonskomiteen om han ønsker gjenvalg. For Ap-veteranen er svaret negativt.

Stiegler er fortsatt opprørt over at eget parti sikret flertallet for å legge Bybanen over Bryggen. Nå har han gått til det uvanlige skrittet å sende inn svar til sitt eget byråds høring om bybanetraseen til Åsane. Høringssvaret starter på denne måten:

«Jeg vil uttrykke min dypeste bekymring for det triste feilgrep Byrådet er i ferd med å gjøre med Bergen».

Sittet lenge

Stiegler legger ikke skjul på at det er «lite kjekt» å gå imot sitt eget byråd, og Harald Schjelderup, som han mener er «det beste som har skjedd Ap».

– Tror du at det nytter å skrive en høringsuttalelse?

– Det nytter jo lite grann. Det vil være med å reise en vond debatt, fordi det vil jo gå ut over Ap, sier han.

– Men du sitter jo i den største partigruppen? Kan du ikke heller påvirke der?

– Så lenge Venstre og KrF sier nei er det ikke noe tema. Alle i bystyregruppen føler en må være lojal. Det mener jeg også at en skal være. Men denne saken er så viktig. 90 prosent i representantskapet til Ap i Bergen sa nei til bybane over Bryggen. Jeg mener denne saken er viktigere enn byrådsmakten.

Fakta: Bybane over Bryggen Har vært den mest betente politiske saken i Bergen i dette årtusenet. I 2014 førte den til at det borgerlige samarbeidet sprakk da KrF gikk ut av byråd. Tidligere hadde fagetatene vært klar på at banen burde gå i dagen over Bryggen. Et flertall av partiene i bystyret, blant dem Ap, Høyre og Frp, ønsket imidlertid tunnel. Saken skapte kaotiske tilstander i Høyre. Blant annet valgte byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) å gå av da hun tapte nominasjonskampen mot Martin Smith-Sivertsen. Velgerne straffet Høyre ved valget i 2015 og ga Arbeiderpartiet overraskende stor oppslutning. KrF og Venstre skiftet side i politikken. Som motytelse valgte Ap å gi etter i trasevalget over Bryggen. Aps retrett har skapt sterke reaksjoner. De er blant annet blitt beskyldt for å ha lurt velgerne. I 2016 ba Rolf Jens Brunstad (Ap) og Per Stiegler (Ap) om å få stemme mot eget byråd da saken kom opp på ny i bystyret,

Var i politiet

Ap-politikeren påpeker det faktum at byrådet endte opp med å legge Bybanen i tunnel gjennom Sandviken.

– Det er akkurat de samme argumentene som gjelder i sentrum. Bare at de er mange ganger sterkere. De bruker de argumentene de har behov for til enhver tid.

Stiegler valgte sammen med to partikollegaer å kjempe mot eget parti og byråd da spørsmålet var til behandling i bystyret for vel to år siden. Han ble imidlertid tvunget på plass og måtte stemme mot egen overbevisning.

I høringsuttalelsen viser Stiegler til at han tidligere både har vært politimann og bybanesjåfør. Han karakteriserer det å legge Bybanen over Bryggen som en «katastrofe, intet mindre».

«En saktegående bane med hylende hjul i de fem 90-graderssvingene. Lydløst på rettstrekningene. Gjennom vrimleområder med uoppmerksomme turister og på kveld og natt, berusede ungdommer. Dødsulykken kommer. Da kommer kravet om inngjerding av banen og Bryggen er skamfert og for alltid ødelagt», skriver han i svaret.

Redde for Venstre og KrF

I sin tid i politiet var Stiegler blant annet operasjonsleder. I brevet påpeker han at det var vanlig å stenge Fløyfjellstunnelen minst en gang i uken. Da må bilene sendes gjennom sentrum. Med Bryggen stengt for biltrafikk, er det Øvregaten som blir den alternative traseen.

«Den er ikke og kan ikke gjøres skikket til en slik trafikk. Jeg er også sikker på at Bryggens verdensarvstatus ryker. Derfor, snu før katastrofen er total. Legg bybanen mot Åsane i tunnel», avslutter Stiegler brevet.

Neste høst er det lokalvalg. Stieger frykter velgernes dom.

–Jeg er redd for at vi vil få dette igjen av velgerne. Det er synd for vi styrer byen på en god måte.

– Vi burde stått sterkere på at vi var den store vinnere ved valget i 2015, fortsetter han.

Håper myndighetene sier nei

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) har ikke lest innspillet fra Stiegler ennå. Innholdet kommenterer hun slik:

– Jeg leder arbeidet med den kulturminnefaglige gruppen som skal legge premissene for både arkitektkonkurransen for Bryggen og Torget og selve reguleringsplanen. Dette gjør vi nettopp for å overvinne de fleste av de ulempene som Bybanen vil kunne ha i området i forhold til kulturminner.

Tryti selv var opprinnelig en motstander av Bryggen-traseen, og vedgår at det er ulike syn på denne.

– Men det blir ikke noen politisk omkamp om dette nå, sier Tryti, som ikke vil ha noen formening om partikollegaens valg av varslingskanal i denne saken.