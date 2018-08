Redningsfolk skal ha blitt forstyrret av flere personer som tok bilder mens en mann satt fastklemt i bilvraket. Det har skapt sterke reaksjoner.

I går skrev BT om en redningsaksjon etter en bilulykke på Askøy.

En 80 år gammel mann ble alvorlig skadet etter en utforkjøring på fylkesvei 563 Hanveikveigen.

Mens brannvesenet forsøkte å få mannen løs, ble de forstyrret av privatpersoner som tok bilder inn i bilen, mens sjåføren fremdeles satt fastklemt i vraket.

Måtte vise bort folk

Bilen havnet et godt stykke inn i skogen etter utforkjøringen. Brannvesenet måtte vise bort flere personer under redningsaksjonen, ifølge innsatsleder Sveinung Sivertsen.

– De tok bilder inn i bilen, og det er absolutt ikke noe vi ønsker, sa han til BT.

Flere har reagert sterkt på oppførselen og engasjert seg på Facebook.

«Dette er ikke greit. Hva skal de med bilder av hardt skadde mennesker? Spre dem på sosiale medier?», spør en leser.

«De skulle vært anmeldt. Totalt uakseptabel og uintelligent oppførsel», mener en annen.

To lesere forteller at de har opplevd ulike ulykker - og selv blitt vitne til at folk stimlet til med mobiltelefoner for å ta bilder i stedet for å hjelpe dem som ble skadet.

– Opptre med respekt

Dersom du kommer først til en trafikkulykke, har Trygg trafikk denne huskereglen: Du skal «sikre - varsle - redde».

Det aller første du bør gjøre, er altså å sikre stedet for å unngå nye ulykker. Ta på varselblink, sett ut varseltrekant. Ring så nødetatene for å varsle om ulykken.

– Kommer du aller først til et ulykkessted, handler det om å varsle nødetater og bidra med førstehjelp. Det viktigste er selvsagt ikke å ta bilder, sier nyhetsredaktør Jan Stian Vold i BT.

– BT mottar bilder fra frilansere og privatpersoner. Hvordan kan avisen vite hvordan disse har opptrådt?

– Det kan vi ikke, men vi snakker med dem og får dermed et inntrykk, samtidig som vi ser hvilke motiver vi får. Bilder blir silt ut og vurdert, sier nyhetsredaktøren.

Jan M. Lillebø

– Hvilke bilder blir ikke brukt?

– Vi viser aldri skadde personer. Desto mindre vi vet, jo mer forsiktige er vi i bildebruken. Vi er varsomme med bilder som kan være identifiserende.

– Hva bør folk som ønsker å ta bilder for avisen tenke på?

– Hold tilstrekkelig avstand. Ikke gå i veien for redningsarbeiderne. Men mitt inntrykk er at de fleste oppfører seg fint, sier Vold.

– Ville BT ha kjøpt bilder hvis det hadde virket som om folk hadde vært for nærgående?

– Nei. Fra bilulykken på Askøy fikk vi tilbud om bilder som vi ikke brukte - nettopp av denne grunnen.

– Hvor viktig er det for avisen at folk tar bilder og videoer?

– Vi er avhengige av det og takknemlige for de bildene vi får fra leserne våre som er der det skjer. Vi trenger den hjelpen. Det er viktig å dokumentere slike hendelser. Det handler blant annet om å sette søkelys på trafikksikkerheten.

I løpet av de 20 årene han har arbeidet i nyhetsbransjen, kan han ikke huske å ha fått klager på hvordan fotografer og journalister har opptrådt på et ulykkessted.

– Våre ansatte har rutine og opplæring i hvordan man skal oppføre seg. Det handler om å holde avstand og opptre med respekt, samtidig som man må prøve å dokumentere hendelsen uten å gå i veien for redningsarbeiderne, sier Vold.

– Sjansespill

Arne Jensen er generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

– Hvilket ansvar har mediene når vi kjøper tipsbilder fra folk vi ikke kjenner?

– Det er et sjansespill. Vi må vite om pårørende er varslet. Og vi må se på hvilken informasjon bildet inneholder, og undersøke under hvilke omstendigheter bildet er tatt, sier Jensen.

– Har du inntrykk av at det er mange overtramp fra mediene og privatpersoner på ulykkessteder?

– Det er veldig sjelden vi hører om at profesjonelle pressefolk tråkker over grenser. Mitt inntrykk er at samarbeidet mellom pressefolk og folk fra nødetater fungerer veldig bra, konstaterer generalsekretæren.