Politiet: – Vi kommer til å slå hardt ned på dette.

Lørdag kveld hadde Langhaugen videregående skole sin siste av fire forestillinger på årets skolerevy.

Under revyen ble det løsnet skudd med softgun mot to av skuespillerne. Det var ikke en del av forestillingen.

BT har snakket med eleven (18) som ifølge ham selv avfyrte skuddene.

– Siden det var siste forestilling tenkte vi at vi skulle gjøre en ekstra «prank» (spøk, red.anm). Vi skjøt to skudd mot skuespillerne fra et sted bak teppet på siden av scenen. Vi var hele tiden bevisst på at vi ikke skulle treffe publikum eller skade noen, sier han.

18-åringen legger seg flat etter hendelsen.

– Jeg var aldri inne på tanken om at det var ulovlig å skyte med en liten softgun, sier 18-åringen. Han forteller at han har skværet opp med begge skuespillerne som ble truffet.

Han er nå utvist fra skolen i én dag.

– Det synes jeg er greit. Jeg er mest bekymret for skolens rykte, det var aldri meningen å ødelegge for noen, sier 18-åringen.

Rektor ser alvorlig på hendelsen.

– Jeg har fått bekreftet hendelsen og er rystet og sjokkert. Her har jeg en mistanke om at ting har gått fullstendig over styr, sier rektor på Langhaugen videregående skole, Tore Tveit, til BT søndag kveld.

Kallet inn på teppet

For å få oversikt over hendelsesforløpet kalte rektor inn fire av elevene i revystyret mandag morgen.

– En elev i revybandet forteller at han fikk låne en softgun fra en medelev, og skulle etter planen bruke denne i en videoinnspilling. Under forestillingen tar han opp softgunen, sikter på en av skuespillerne og trekker av, forteller Tveit.

Han sier at svært få i publikum fikk med seg dette, men at en skuespiller som ble truffet i låret – en jente på 18 år – fikk seg en støkk.

– Dette var ikke avklart spill. Jenten er ikke skadet eller fått varige merker, men vi ser svært alvorlig på dette.

Geir Martin Strande

Ungdommelig tankeløshet

Da BT tok kontakt med Langhaugenrevyen søndag kveld, avkreftet PR-sjefen for revyen hendelsen. Han var på dette tidspunktet ikke klar over hendelsen.

– Etter å ha snakket med revysjefene i dag kommer det tydelig frem at eleven som skjøt ikke har hatt en forståelse av softgun som et våpen. Men det er det, sier Tveit og understreker at eleven har sagt unnskyld.

– Jeg tolker dette som ungdommelig tankeløshet, og at manglende kunnskap gjorde at han ikke innså alvoret, sier rektoren.

– Dette er ikke greit

Dorthe Bjergene Lyngbø og Astri Aspen er revysjefer på Langhaugenrevyen.

– Jeg satt i garderoben da jeg fikk beskjed om at en av skuespillerne våre hadde blitt truffet av noe under første akt. På dette tidspunktet visste vi ikke hva hun var truffet av, sier Lyngbø.

Det var først senere på kvelden, da bandsjefen informerte revysjefene, at de ble klar over skytingen.

Geir Martin Strande

– Dette er overhodet ikke greit, og var ikke en del av revyen. Det er utrolig leit at en persons dumskap skal ødelegge for alle andre, sier Aspen.

Selv har de ikke snakket med eleven, men overlatt hendelsen til skoleledelsen.

– Vi hadde fire fullsatte forestillinger, og var utrolig stolt over resultatet. Vi håper at alle som har deltatt sitter igjen med en fin opplevelse og ikke lar lørdagens episode overskygge dette, sier Lyngbø.

Brudd på våpenloven

Paragraf 27 b i våpenloven er tydelig:

«Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted.

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart.»

Arkiv/Geir Martin Strande

Politiadvokat i påtaleenheten ved Vest politidistrikt, Harald Bilberg, sier de er kjent med hendelsen.

– Den fornærmede ønsker ikke at politiet straffeforfølger saken, men vi kommer – på eget initiativ – til å gjøre dette. Dette er en type omgang med våpen vi setter svært lite pris på, sier Bilberg.

Fengsel inntil ett år

– Selv om dette er å regne som et ufarlig våpen, kan en softgun påføre smerte og ubehag. Det går også under «ulovlig bevæpning på offentlig sted». Alle gjenstander, om det så er en svartmalt trepistol som kan forveksles med et våpen, er straffbart å bære på offentlig sted, sier Bilberg.

Politiadvokaten sier hendelsen går under straffeparagraf 189, og kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Livredd for å løsne skudd

– Slik oppførsel kan skremme folk. For politiet sitt vedkommende, som oftere og oftere er bevæpnet, er vi livredde for å havne i en situasjon hvor politiet løsner skudd mot personer som bærer gjenstander som kan oppfattes som våpen, sier politiadvokaten.

– Det er derfor aldri en god idé å bære eller trekke softgun på offentlig sted. Dette kommer vi til å slå hardt ned på, sier Bilberg.