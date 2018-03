Lavere kompetanse blant ansatte i private barnehager i Bergen

FAGARBEIDERE: Malene Sælen (til v.) og Benedikte Standal er andreårslærlinger i Skjold barnehage, som har 53 prosent fagarbeidere. – Årsaken til at vi har så mange fagarbeidere, er at kommunen har oppfordret assistenter til å ta fagbrev mens de er i jobb. Det har flere av våre ansatte gjort. Og nå har vi i tillegg to lærlinger, sier styrer Trond Øverli. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen