REAGERER STERKT: Lasse Solberg, advokat for den siktede verkstedlederen, etter rettsmøtet mandag. – De tar enkeltpersoner for å statuere et eksempel og få publisitet. Det er en fare ved nye satsingsområder, og jeg tror det har skjedd også i denne saken, sier Solberg. FOTO: Ørjan Torheim