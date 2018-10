Mandag ettermiddag kunne syklistene endelig ta i bruk den nye sykkelveien over Mindemyren. – En veldig bra strekning, sier Eldar Heide som sykler her daglig.

Sykkelveien over Mindemyren har stått ferdig siden juni. Først nå, fire måneder etter, er den åpen for syklistene.

Grunnen til den lange ventetiden er at sykkelveien krysser et togspor som vil få togtrafikk et par ganger i døgnet.

– Vi skjønner at syklistene har ventet og lengtet, men vi måtte ha dette sikkerhetssystemet på plass før vi åpnet, sier Ingunn Halvorsen, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR.

Dette arbeidet har tatt lengre tid enn ventet.

Ørjan Deisz

Finnes ingen andre steder

– Det har tatt såpass lang tid fordi det er en veldig spesiell variant. Så vidt jeg vet er det den eneste plassen i Norge hvor tog og sykkel møtes på denne måten, sier Halvorsen.

Syklisten Heide mener det ikke er så farlig at det har tatt litt tid. Han synes det viktigste er at resultatet er blitt bra.

– Her kan du sykle uten støy og vannsprut fra biler. Her sykler du i fred og ro, og ikke er det så mange fotgjengere heller, sier Heide.

Han er samtidig kritisk til at syklistene må påregne en del stopp langs traseen.

– Det store minuset med denne strekningen er lyskrysset i andre enden (ved Esso-stasjonen i Kanalveien). Du ønsker å komme deg raskt og effektivt frem når du sykler, men der risikerer du å bli stående og vente lenge, sier Heide.

Ørjan Deisz

Stengt to ganger i døgnet

Også der sykkelveien krysser jernbanesporet må syklistene være forberedt på å bruke litt ekstra tid.

Sykkelveien vil som hovedregel være åpen hele døgnet, men vil normalt bli stengt i 10 minutter mellom klokken 09.30 og 10.30, og mellom klokken 04.00 og 05.00. Da må syklistene benytte omkjøringsveien via Kanalveien.

Halvorsen sier at tidene vil variere lite, og at syklistene kan regne med at sykkelveien stort sett vil være åpen utenom disse tidene.

– Det kommer et biltog om natten som blir hentet igjen på formiddagen. Som hovedregel vil det være disse togene, men det kan i tillegg komme et arbeidstog i ny og ne, sier Halvorsen.

Om du er så uheldig å komme syklende akkurat når portene stenger, bør du ikke ta sjansen på å komme deg gjennom. Planovergangen er mellom 60 og 70 meter lang med en port i hver ende. Men du trenger uansett ikke stå og vente.

– Det fungerer fint å sykle rundt, sier Heide.