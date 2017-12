Skredfaren er betydelig, flere fjelloverganger er stengt, og tirsdag ettermiddag blåser det opp til storm i fjellet.

– Vent med å dra hjem til i morgen, anbefaler Vegtrafikksentralen.

Klokken 20.00 er dette status for fjellovergangene mellom øst og vest:

E134 Haukeli: Klokken 17.00 innførte Vegtrafikksentralen kolonnekjøring. Kan blir stengt på kort sikt.

E16 Filefjell: Åpen. Regnes som den sikreste veien mellom øst og vest i dag.

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet: Åpent.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland: Kolonnekjøring. Stenges klokken 22.00 i kveld.

Riksvei 7 Hardangervidda: Stengt for personbiler, kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Riksvei 13 Vikafjellet: Kolonnekjøring for alle kjøretøy.

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal: Stengt.

Riksvei 15 Strynefjellet: Stengt, ny vurdering onsdag.

– Været tar seg opp hver time. Vi har innført kolonnekjøring på Haukeli, og advarer om at vi kanskje må stenge veien på kort varsel, sier trafikkoperatør Tom Hansen ved Vegtrafikksentralen.

Trafikkoperatøren forteller at de får svært mange telefoner fra bilister som spør om kjøreforholdene.

– Vi er spent på hvordan det blir ut over natten, men vi håper at vi klarer å holde Filefjell åpent. Men vi mener fortsatt at de som kan bør utsette reisen til i morgen. Om ikke må man belage seg på å bruke mye tid i bilen, sier Hansen.

Det er meldt sterk storm på Haukeli, men trafikkoperatørene følger utviklingen tett. Fylkesvei 50 mellom Hol-Aurland stenges klokken 22.

– Heldigvis er det ikke mye biler på veiene. Det kan se ut som folk har lært av lille julaften, da var det helt Texas.

Blåser opp i ettermiddag

Det er ventet at det blir dårligere vær utover kvelden og natten. Meteorolog Anne-Mette Olsen ved Vervarslinga på Vestlandet utdyper:

– Det meldes full storm i høyfjellet og liten storm på kysten. Det blir sterke vindkast innover landet. Vi forventer at det blåser opp fra vest utpå ettermiddagen eller kvelden, mellom klokken 17.00 og 19.00. Da blir det storm i fjellet, og dette rammer nok fjellovergangene, ikke minst Haukelifjell og Hardangervidda.

Regn i Bergen

Meteorologen mener, i likhet med Vegtrafikksentralen, at den sikreste veien mellom øst og vest er E16 over Filefjell.

– Hvordan vil været bli i Bergen 2. juledag?

– Det blir regn og noe vind, men det er sørover i Hordaland og Rogaland som får det meste uværet.

– Det er bedre å dra hjem onsdag etter lunsj, hvis en kan unngå å dra 2. juledag, sier trafikkoperatør Sleire.

Betydelig fare for snøskred

Det er fare for snøskred flere steder på Vestlandet, melder varsom.no. I Hardanger, Indre Sogn og Voss er snøskredfaren «betydelig» 2. juledag. Det samme er den i Vest-Telemark og Hallingdal, områder der mange vestlendinger ferdes.

Folk bør unngå leområder der det samler seg fersk snø, ifølge varsom.no. Varsom.no opererer med fire faregrader. Det er liten, moderat, betydelig og stor. Skredfaren fortsetter onsdag, men avtar noe i Vest-Telemark og Hallingdal.

Varsom.no er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.