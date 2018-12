STYREMØTE: – Denne hendelsen får meg til å kjenne tristhet og skam, sa nestleder Signy Midtbø Riisnes da styret diskuterte dødsfallet i akuttmottaket. Til venstre for henne Eivind Hansen og Svein Gjedrem. FOTO: Ørjan Deisz

Styret refser sykehussjefen etter dødsfallet

– Det skal ikke være mulig for en 43 år gammel mann å dø alene på et rom i akuttmottaket, sier nestleder i styret til Helse Bergen. Et samlet styre gir sykehussjef Eivind Hansen kritikk.