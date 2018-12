Juletyven som brøt seg inn hos Dr. Wiesener på selveste julaften, møter forståelse hos eieren av bydelspuben i Sandviken.

– Tyver må også ha jul! Juletyven som gikk herfra i morges var nok fornøyd. Nå har han penger til å kjøpe julegaver, sier Rolf Nitter som både driver og eier Dr. Wiesener.

Innbruddsalarmen gikk klokken 07.50 i morges, og ifølge politiet har uvedkomne tatt seg inn via en åpen dør. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, og sikret seg fingeravtrykk og DNA-spor.

– Greit nok

– Jeg er litt usikker på om døren var åpen, men tyven har kommet seg inn gjennom bakdøren, konstaterer Nitter.

Alle vekslepengene som lå i kasseapparatet er stjålet, men det synes den daglige lederen forsåvidt er greit nok.

Etter råd fra forsikringsselskapet lar de alltid nøkkelen stå i kasseapparatet, slik at tyver slipper å bryte det opp. Et nytt kasseapparat kan nemlig koste 40.000 kroner.

– Det er ikke skader på mennesker, og lokalet er ikke rasert, det er det viktigste. Tidligere har vi hatt noen her som gikk bananas og knuste alt de kom over, utdyper Nitter.

Serveringsstedet, som ligger i Dr. Wieseners folkebad fra 1889, har overvåkingskamera inne i puben, på kjøkkenet og på toalettet.

– Politiet vil gå gjennom disse overvåkingsbildene og sannsynligvis er det bilder av tyven der, slår Nitter fast.

– Har tyven stjålet øl, vin eller sprit?

– Jeg håper for tyven sin del at han har tatt med seg en akevitt. Men det kan jo hende at det er en avholdstyv som har vært på ferde, sier Nitter i en humoristisk tone.

Han forteller om en hendelse som skjedde første nyttårsdag for noen år siden, da han var på jobb.

– Sett deg ned!

– Det kom inn en mann med jernstang som truet oss som var på jobb. Da sa jeg «helt alvorlig, nå må du gi deg. Sett deg ned, så skal du få en porsjon med kjøttsuppe.»

– Hva skjedde da?

– Mannen ble så forfjamset at han tok med seg jernstangen og gikk, sier Nitter.