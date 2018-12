– Det er nok ikke noe håp for snø denne helgen, den må skisentrene produsere selv, sier Roar Teigen, meteorolog ved StormGeo.

Lørdag 8. desember åpner Voss Resort deler av skianlegget. Også i Myrkdalen åpnes skisenteret denne helgen.

– Investeringene de siste årene, blant annet med 30 millioner i snøproduksjonsanlegg i fjor, er årsaken til at vi nå kan åpne, skriver Voss Resort i en pressemelding.

175 000 kubikkmeter med kunstsnø er produsert. Men den naturlige snøen lar vente på seg i helgen.

– Det er et ganske kraftig lavtrykk som passerer sør for oss i kveld. Det ligger nå ved Skottland og går bent østover i Nordsjøen og innover Skagerakk i morgen. Lavtrykket går sør for oss og vinden går øst, dermed er det andre deler av Sør-Norge som vil merke lavtrykket og få nedbør, sier Teigen.

StormGeo

– Kan komme nattefrost

Fronten til lavtrykket har gitt regn fredag kveld, men lørdag og søndag ventes det stort sett oppholdsvær.

– I Sunnhordland kan det komme litt regn, men det vil hovedsakelig være oppholdsvær med litt sol og temperaturer på en fem-seks grader. Det vil bli litt kjøligere i indre deler av fylket. På Voss kan temperaturen gå ned mot null, sier Teigen.

Det er dermed ikke ventet skiføre.

– Natt til søndag vil det kunne være nattefrost og lokalt glatt føre i hele fylket. På søndag kveld vil det kunne komme sluddbyger og snø litt opp i høyden, men ikke så mye at det er nok til skiføre, sier Teigen.

– Åpner for fullt 14. desember

I første omgang holdes deler av skianlegget ved Voss Resort åpent lørdag 8. og søndag 9. desember.

– Skianlegget blir deretter stengt ned for å produsere mer snø, og åpner for fullt 14 desember. Dette blir sesongens første kveldskjøring, skriver Voss Resort i pressemeldingen.