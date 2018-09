Nå har føreren mistet lappen.

Klokken 16.17 mandag meldte Vegvesenet at Hordviktunnelen mellom Åsane og Knarvik var stengt på grunn av opprydningsarbeid. Årsaken var at en lastebil med for stor høyde hadde skadet taket i tunnelen.

Den samme lastebilen skadet også taket i Fløyfjelltunnelen.

Også denne ble stengt, sammen med Eidsvågtunnelen – hvor det oppsto problemer som følge av trafikkavviklingen.

– Det blir stengt en stund, var meldingen fra Vegvesenet.

Og «stengt en stund» ble det.

Mistet lappen

Trafikken var stillestående i flere timer, også på omkjøringsveier hvor det har vært stor pågang. Åsane og Nordhordland ble hardest rammet av kaoset, men trafikken mot sentrum var også saktegående.

Hordviktunnelen var stengt i tre timer før den åpnet igjen, like før Eidsvågtunnelen – som bare var stengt i nesten halvannen time.

Fløyfjelltunnelen åpnet like etter klokken 21.00, etter å ha vært stengt i fire og en halv time.

Vegvesenet har ikke kameraer overalt, og har derfor ikke full oversikt over hvor langt køene har strukket seg. Flere lesere meldte om at køen sto langt forbi Knarvik.

Føreren av lastebilen mistet lappen.

– Han ble stanset av politiet i Fløyfjelltunnelen og tatt med videre til Dokken. Der gjennomførte patruljen et avhør og fratok ham førerkortet, sier operasjonsleder i politiet, Morten Rebnord.

Han forteller at føreren vil bli kalt inn til et mer detaljert avhør seinere.

– Det viktigste var å få stanset ham.

Vegar Valde

Dirigerte trafikken

Mange lesere som har sittet i kø har sendt BT innspill. En gjenganger er at folk har stått bom fast i flere timer. Noen var redd de ikke skulle rekke å komme frem til Flesland før flyet deres tok av.

Det tok tid før politiet fikk dirigenter på plass i trafikken, fordi dette ikke er patruljer som til enhver tid er på veiene. De måtte kalles ut.

Klokken 18.40 opplyste Rebnord at dirigentene var på plass i Hordviktunnelen.

– Dette skjedde på verst tenkelige tidspunkt. Vi har bestilt trafikkdirigenter for lenge siden, og de er fremme ved Hordviktunnelen nå, sa han.

Bilene ble ikke ført gjennom tunnelen, men rundt.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Omfattende skader

Byggherrevakt i Vegvesenet, Åge Johan Fanebust, forteller at de ennå ikke vet hvor store skader som er påført tunneltakene.

– Men vi vet at det er ganske så omfattende, slår han fast.

I løpet av natt til tirsdag skal vegvesenet få oversikt over skadene. De vil også sjekke om det er skader i tunneler mot Mongstad, men det er ikke sikkert at disse er rammet.

Det som er sikkert, er at lastebilen har vært borti vifter og høydebegrensningshinderet i Hordviktunnelen. I Fløyfjelltunnelen ble en vifte ødelagt, og den jobbet mannskaper med å demontere klokken 21.00 – like før tunnelen åpnet igjen.

Etter åpningen av Fløyfjelltunnelen kunne Vegvesenet melde at trafikken var begynt å normalisere seg.

– I Åsaneveien flyter det greit, og det er heller ikke kø ved tunnelen i Eidsvåg. Det er fortsatt trafikk mellom tunnelene, men det er ingen køer som går over lengre strekk, sa trafikkoperatør Hanne Norheim klokken 21.20.