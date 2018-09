Den tidligere Høyre-ordføreren Herman Friele (75) er igjen aktuell for bergenspolitikken. Det er også Frieles kone, Renate Hjortland.

På aller siste plass, nummer 73 i rekken, har nominasjonskomiteen funnet plass til Friele på forslaget til Bergen Høyres valgliste i neste års kommunevalg.

Sisteplassen er imidlertid ansett som en hedersbetegnelse i nominasjonssammenheng, og kalles for «æresplassen».

– Det hadde jo vært herlig det, å sitte i bystyret og følge de gode forhandlingene, sier Friele.

BT har nettopp påpekt overfor den tidligere ordføreren og sentralstyremedlemmet at han fort kan ende opp med å få fast plass i bystyret, til tross for at han er sist på listen.

Kan bli fast

Det er nemlig bare de ti første på listen som har såkalt «fast plass». Etter det er det antall personstemmer som avgjør rekkefølgen. Og Høyre ender nok fort opp med flere enn ti bystyrerepresentanter etter valget i 2019.

I 2011 var det Victor Norman som hadde sisteplassen. Han fikk så mange personstemmer at han røk rett inn i bystyret til sin store overraskelse.

– Det er en æresplass, og da jeg ble spurt sa jeg ja. Det er et kompliment. Så er det heller ikke noen risiko som du sier om jeg skulle blitt valgt inn. Det er et tillitsverv. Skjer det så er det ikke helt etter beregningen, men da sier jeg «ok, takk for tilliten», sier Friele.

Kritisk til fortetning

Dersom han skulle velges inn, og få tildelt en komité, så er det noen områder han ser for seg som mer aktuelle enn andre.

– Det er jo byutvikling og økonomi. De andre stedene har jeg vel ikke så mye å komme med. Men spesielt byutvikling er steikandes interessant, sier Friele, som i så fall vil han engasjere seg kraftig mot dagens fortetningspolitikk i Bergen.

– Det er mange som er uenige i den politikken som legges frem. Det snakkes mye om miljø, men miljø handler om bomiljø også. At det er så viktig at alle skal bo i blokk, det forstår jeg ikke. Jeg tror Tryti (byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti) gjør innbyggerne en bjørnetjeneste på det feltet.

Noen byrådsposisjon er han imidlertid ikke interessert i, dersom Høyre skulle ta valgseieren og gjeninnta byrådskontorene i Bergen.

– Nei, nei, nei. Det er ikke tema. Der skal man slippe til yngre krefter.

Ørjan Deisz (arkiv)

Begge ektefellene inn

Friele er heller ikke eneste representant fra familien på Høyres liste. For første gang er hans kone, Renate Hjortland (51), inne på listen. Hun er da også helt oppe på 11. plass, rett utenfor de faste plassene.

– Det er nok større sannsynlighet for at hun kommer inn. Men det ville vært hyggelig å møtes der i tillegg til rundt middagsbordet, sier Friele.

Hjortland sier at hun ble gledelig overrasket da hun fikk høre at hun var såpass høyt oppe på listen.

– Men den er jo ikke spikret ennå. Mye kan skje før nominasjonsmøtet, påpeker hun.

– Hva er det som lokker med å sitte i bystyret?

– Nei, jeg er jo samfunnsinteressert og glad i byen, og synes det hadde vært en spennende arena. Og så har jeg fått impulser hjemmefra, da.

– Har dere tenkt over at dere begge kan havne i bystyret?

– Nei, det har vi ikke snakket om. Vi har vel tenkt at det ikke er så sannsynlig. Men i så fall er det jo hyggelig.

Hjortland sier at hun med sin bakgrunn fra næringslivet og økonomiske utdannelse kan gjøre nytte for seg på de feltene.

– Men jeg er også interessert i byutvikling, og som forelder er jeg interessert i skole og oppvekst, sier hun.