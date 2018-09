Ifølge Værvarslinga på Vestlandet er det gode sjanser for at det kan bli ny nedbørsrekord på lørdag.

Etter en solrik drømmesommer har værgudene byttet sinnelag.

I september har det bøttet ned, og Bergen er nå svært nær en ny nedbørsrekord på Florida værstasjon.

I 16-tiden torsdag ettermiddag var det kommet oppunder 450 millimeter nedbør på Florida. Den gamle rekorden fra 1986 er på 477,8 millimeter, ifølge Meteorologisk institutt.

– Jeg tror det er gode sjanser for at vi kan få en ny rekord for Florida. Vi har tre døgn på oss, sier klimavakt Lillian Kalve ved Meteorologisk institutt.

Det endelige svaret får man seinest på søndag.

Allerede har det kommet 153 prosent av det som er normalen i september, som er på 283 millimeter.

Store nedbørsmengder

Fredagen vil starte vått, så vil det gå over i opplett. Deretter skal det bøtte ned igjen.

– Et nytt kraftig lavtrykk kommer inn lørdag. Da blir det nye runder med kraftig regn, sier Lillan Bergheim, meteorolog hos Storm.

Eirik Brekke

De store nedbørsmengdene har allerede skapt problemer i Bergen. På onsdag – årets våteste dag – skapte nedbørsmengdene oversvømmelse på fotballbaner, veier og undergangstunneler.

Fra klokken 20.00 tirsdag kveld til klokken 08.00 onsdag regnet det 72 millimeter i Bergen, ifølge Storm Geo.

Flyttet værstasjon

Den potensielle nedbørsrekorden på Florida er likevel ikke bergensrekord – den ble satt da værstasjonen lå på Frederiksberg på Nordnes. I september 1975 regnet det hele 630,3 millimeter der.

Fra 1904 til 1982 ble målingene gjort på Frederiksberg. Deretter begynte man med målingene på Florida i 1983.