– Vi har som mål å løse denne drapssaken, sier ansvarlig jurist, Unni Byberg Malmin, til Aftenbladet.

Tidligere i år leverte Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, sin rapport etter å ha gjennomgått drapssaken der Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000. I rapporten anbefaler Kripos at Sør-Vest politidistrikt iverksetter videreetterforsking i et begrenset omfang.

Politimester Hans Vik har vært tydelig på at det er viktig at saken nå ses på med nye øyne.

Det er derfor satt sammen en gruppe som består av etterforskere som ikke tidligere har vært involvert i saken. Gruppa skal ha base i Sandnes og har så vidt startet arbeidet.

Jonas Haarr Friestad

Dialog med Kripos

Ansvarlig jurist på saken, Unni Byberg Malmin, var før sommeren sammen med representanter fra den nyopprettede etterforskningsgruppen i møte med Kripos for å få overlevert saken.

- Her fikk vi en gjennomgang både av saken og rapporten som er utarbeidet av Kripos. I forhold til etterforskningen som er anbefalt dreier det seg i hovedsak om taktisk etterforskning og oppfølging av både gamle og nye tips, forklarer juristen.

Den nye etterforskningsgruppa vil bestå av 7-8 etterforskere med ulik bakgrunn og kompetanse, i tillegg til ansvarlig jurist. Det tas høyde for at hele eller deler av prosjektet vil pågå frem til sommeren 2019.

- Kripos stiller seg også til disposisjon dersom vi har behov for bistand i forbindelse med saken, opplyser Byberg Malmin.

Helt nye øyne

Byberg Malmin sier til Aftenbladet at fellesnevneren for etterforskerne som skal jobbe med Tina-saken er at ingen av dem har jobbet med drapssaken tidligere.

– Alle etterforskerne er fra egen etat. Noen av dem har analytisk bakgrunn. Vi ønsker å se på saken med helt nye øyne. Derfor har det vært viktig for oss å bruke etterforskere som ikke har jobbet med saken, sier den ansvarlige juristen til Aftenbladet.

Hun ønsker ikke å gå i detalj om hva som står i Kripos’ rapport.

– Vi anbefales å jobbe med gamle og nye tips. Det har kommet tips i Tina-saken så sent som i sommer. Jeg ønsker ikke å si noe om hva de nye tipsene inneholder, sier Byberg Malmin.

Få tekniske spor

Den ansvarlige juristen understreker at den nye etterforskningen er helt i startgropa. Hun ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt det allerede nå er planlagt nye avhør i drapssaken.

– Det finnes få tekniske spor i saken, så etterforskningen kommer i all hovedsak til å være taktisk. Slik situasjonen er nå kommer vi ikke til å sende noe til analyse. Vi har heller ikke planer om å sende ting som allerede er analysert til ny analyse, sier Byberg Malmin.

Hun utelukker ikke at dette vil endre seg.

– Det avhenger av hva den taktiske etterforskningen vil avdekke. Vi har som mål å løse denne saken, sier den ansvarlige juristen.

Dette har skjedd i Tina Jørgensen-saken

* 1. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten.

* En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

* 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjon viser at hun er slått i hjel.

* 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

* 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomisk tapet han ble påført som følge av siktelsen.

* 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

* 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.

* 18. september 2015 blir alle fire varetektsfengslet med besøks-, brev- og medieforbud.

* 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.

* 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold».

* 18. oktober 2016 opplyser cold case-enheten i Kripos at de vil se på den 16 år gamle drapssaken.

* 23. september 2017 gis boka «Da Tina ble drept» ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet har blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt og siden ble drept, i etterforskningen av drapet.

*26. april 2018 anbefaler Kripos at saken gjenopptas.

Pressekonferanse om Tina-saken i april: