Fredag åpner butikker og kjøpesentre dørene til årets Black Friday-salg.

Den siste uken har flere butikkjeder og kjøpesentre tjuvstartet Black Friday med det de kaller «Black Week».

Stiller spørsmål ved forbruket

Forbrukerrådet ønsker å skape bevissthet rundt det store forbruket vårt.

– Black Friday er blitt et symbol for forbruksnivået og kjøpepresset, derfor vil vi reise noen grunnleggende spørsmål rundt utfordringene, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

I forbindelse med Black Friday arrangerer Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender og Fretex et alternativ til den store kjøpefesten.

Fredag og lørdag inviterer organisasjonene til gjenbruksfest i Fretex-butikken i Lars Hilles gate. Her kan besøkende få reparert klær gratis, og de som vil lære mer, kan delta på sy-kurs.

– Vi må erkjenne at det er utfordringer med forbruksnivået. Klær står sentralt i dette, det har blitt det fjerde mest miljø og ressursbelastende forbruksområdet, etter mat, transport og bolig, sier Instefjord.

Torsdag kveld ble det arrangert paneldebatt med representanter fra næringsliv, miljøbevegelsen og politikere på Kvarteret.

– Forbrukerrådets tilnærming er at vi må finne løsninger, vi må gjøre det enklere for forbrukerne å finne miljøvennlige alternativer, og det må være både mer tilgjengelig, enklere og billigere enn i dag, sier Instefjord.

Forbrukerrådet/Ole Walter Jacobsen

Viktig handelsdag

Senterdirektør på Åsane Storsenter, Nina Schanche Nilsen, mener flere og flere kunder forbereder seg og planlegger kjøpene de gjør på Black Friday.

– Man får muligheten til å gjøre gode kjøp og spare penger. Svært mange starter julehandelen på Black Friday, sier hun.

Ifølge Nilsen er Black Friday med på å starte julehandelen tidligere enn før, men hun tror ikke det gjør at vi bruker mer penger.

– Vår erfaring er at man totalt sett for november og desember forventer å ligge noe lunde på samme nivå for omsetning som tidligere år, sier hun.

Hun legger ikke skjul på at Black Friday er blitt en viktig handelsdag for butikkene, men hun har tiltro til at kundene har et fornuftig forhold til handel.

– Vi ser lite til såkalt ekstremhandel hos oss, sier Nilsen.

Utspekulert initiativ

Anja Bakken Riise er leder for Framtiden i våre hender. Hun er kritisk til det store fokuset på Black Friday.

– Vi opplever Black Friday som et utspekulert initiativ fra handelsstanden for å få folk til å kjøpe mest mulig, sier hun.

Riise ønsker at folk skal ha et bevisst forhold til konsekvensene av det høye forbruket.

Framtiden i våre hender/Nora Brønseth

– Dette går utover planeten vår. Vi har et ekstremt stort forbruk i Norge. Bak disse billige varene står det mennesker som ikke får lønn til å leve av og alvorlige konsekvenser for miljøet, sier hun

Sammen med Fretex og Forbrukerrådet ønsker Riise å skape et alternativ til å kjøpe mengder med nye ting.

– Fokuset bør heller være på å ta vare på det vi har og at vi kan låne, bytte eller dele det vi ikke trenger å eie selv, sier hun.