Kulden byttes ut med lavtrykk og mye vind de neste dagene. I kyststrøkene kan vinden komme opp i liten storm.

Onsdag steg temperaturen i Bergen hele 6,8 grader ved målestasjonen på Florida da varmluft i høyden ble presset ned i lavlandet.

Mellom kokken 18 og 19 ble det målt opp i stiv kuling på Florida. På Flesland blåste det frisk bris med en styrke på 10 meter per sekund i samme tidsrom.

Utover kvelden og natt til torsdag skal vinden øke på.

Skjermdump/Meteorologene

– Vinden kan komme opp i sterk kuling eller liten storm ytterst på kysten, med en styrke 20 meter per sekund seint i kveld, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe i Vêrvarslinga.

Lavtrykk

Onsdag vil vinden roe seg igjen før det blåser opp på nytt når et lavtrykk fra Færøyene treffer kysten av Vestlandet.

– Det ligger et høytrykk øst for oss og et lavtrykk vest i havet. Det gjør at det blir mye luft og det skapes vindfelt, forklarer meteorologen.

– Hva kan du si om nedbøren?

– Det er Sørlandet som får mest i denne omgang. For Bergen og Vestlandet er det fredag og lørdag som ser fuktigst ut. Søndag ser det ut til å bli lettere, sier Walløe.

Mild desemberstart

Det ligger med andre ord an til å bli en våt og mild 1. desember i Bergen.

Temperaturene vil ligge på mellom 8 og 9 grader.

– Det blir lite behov for stillongs de neste dagene, men temperaturen kan komme under 0 natt til mandag, sier meteorologen.