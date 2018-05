Regnet hindret ikke bergenserne i å markere 1. mai.

«Så samles vi på valen, seiren, vet vi, at vi får! Og Internasjonalen skal få sin folkevår!»

Selv ikke striregnet i Bergen hindret bergenserne i å markere 1. mai – vårens vakreste eventyr. Og litt vann stoppet heller ikke allsang av «Internasjonalen» – arbeidernes egen sang.

Et oppgjør med egoismen

– Vi må ta et oppgjør med egoismen. Venstresiden er garantisten for at alle skal ha like muligheter. Fremtiden din skal ikke defineres av hvor tykk lommebok din far har, hvor du kommer fra eller hvem du forelsker deg i, sa dagens hovedtaler i Bergen, leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Rune Sævig

Eggum tok også opp en av årets store saker – ACER:

– Vi var mange i fagforeningene som sa «nei». Stortinget var uenig med oss, og det er vi skuffet over. Men kampen er ikke over, vi skal være vaktbikkje for at politikerne gjør det de har lovet oss, sa Eggum om den svært omdiskuterte ACER-saken.

Bemanningsnorm i barnehagen

Årets hovedparole var «Faste ansettelser og seriøsitet – ikke innleie og midlertidighet».

Likevel var parolen med størst oppslutning Utdanningsforbundets «Bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid».

Nærmere 100 voksne hadde tatt med seg barn og barnevogner i et foreldreopprør mot det de mener er en uforsvarlig barnehagehverdag.

Rune Sævig

«Mer tid til hvert barn», «Jeg trenger voksne som ser meg», «Bryt taushetskulturen nå» og «Nok voksne i barnehagen er en investering», var noe av det som sto skrevet på små hjemmelagde plakater.

Foreldreopprøret

– Vi har begge barn i Damsgård barnehage. Som foreldre kjenner vi på det at det ikke alltid er nok voksne i barnehagene. Det mener Anne Grete Ursin og Nina Lid Måge, som begge hadde tatt med seg barna i toget.

– Vi håper politikerne skjønner hvor viktig dette er. Ikke bare for barna, men også for dem som arbeider i barnehagen, sier Ursin.

Rune Sævig

«Rød blokk»

Bakerst på Torgallmenningen, ved Den blå steinen, hadde Kommunistisk Forbund stilt seg opp i stille protest.

– Vi er imot krig og kapitalisme. Vi mener retningen verden går i i dag, er umenneskelig. Hvert år sulter åtte millioner mennesker, samtidig som det finnes nok mat i verden.

Det sier 30 år gamle Asbjørn bak et rødt skjerf, sort hette og store solbriller. Han vil være anonym av hensyn til nåværende og fremtidige arbeidsgivere.

Rune Sævig

– Løsningen på verdensproblemene er kommunisme. Ser man på land som Sovjetunionen frem til 1956 og Kina frem til 1970-tallet, fungerte kommunismen helt utmerket og man endret levekårene til millioner av mennesker, sier han.

– På sikt ønsker vi å starte et kommunistisk parti. Men vi er ikke der helt enda, sier han.