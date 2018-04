To personer var savnet. Klokken 22.13 var alle personer gjort rede for.

Klokken 21.30, søndag kveld, meldte forbipasserende om røykutvikling fra den nye Ulrikstunnelen.

– Det brenner i en trafostasjon cirka 600 meter inne i tunnelen fra Fløen-siden, sier operasjonsleder i 110-sentralen Hordaland, Ole Jakob Hartviksen til BT klokken 21.40.

Brannvesenet fikk nødmeldingen klokken 21.39. Klokken 21.41 ble det sendt ut trippelvarsel til alle nødetater.

To var savnet

– Vi har fått beskjed om at det er fire personer inne i tunnelen. To har vi kontakt med, to er savnet, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt, Hans Erik Thue, til BT rett før klokken ti.

Klokken 22.13 melder politiet at alle de fire arbeiderne er gjort rede for. Kort tid etter kom beskjeden om at brannen er slukket.

De fire personene inne i tunnelen er arbeidere som jobber med den nye tunnelen gjennom Ulriken. Det er Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) som bygger tunnelen.

– Vi vet ennå ikke noe om skadeomfanget, sier Thue.

Guro Valland

På vei inn i tunnelen

To av arbeiderne skal ha kommet seg ut av den 7,8 kilometer lange tunnelen, på Arna-siden.

Brannvesenets røykdykkere gikk inn i tunnelen fra begge sider.

Klokken 22.20 melder politiet at brannen er slukket.

– Luftambulansen er på vei til Arna for å ta hånd om eventuelle skadde, sier Thue.

Togtrafikken er midlertidig stoppet, melder Bane Nor.