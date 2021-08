Klimaforskerne har aldri vært sikrere: Det blir stadig mer ekstremt

Ekstremvær med tørke, styrtregn og hetebølger kommer oftere og blir sterkere, varsler FNs klimapanel.

Klimaendringene foregår i alle verdens regioner og de skjer raskere enn på mange tusen år. Uten raske kutt i utslippene av drivhusgasser, vil oppvarmingen gi stadig mer ekstreme konsekvenser.

Det er hovedbudskapet til FNs klimapanel (IPCC) som la frem første del av den nye hovedrapporten mandag formiddag.

Hundrevis av eksperter har gjennomgått det naturvitenskapelige grunnlaget for det som skjer med klima og hvordan fremtidige utslipp av drivhusgasser vil påvirke verden.

Forskerne mener det er uomtvistelig at menneskene er hovedansvarlig for oppvarmingen av kloden som vi nå opplever.

Her er fem hovedpoenger fra rapporten:

Et eksempel: Med to graders oppvarming vil ekstreme temperaturhendelser som tidligere bare skjedde én gang hvert 50. år i et klima uten menneskelig påvirkning, kunne inntreffe 14 ganger i løpet av samme tidsperiode, fremgår det av rapporten.

FN-rapporten levner ingen tvil om at koblingen mellom klimagassutslipp og ekstremvær som nedbør, tørke og orkaner er styrket siden forrige hovedrapport for syv år siden, ifølge professor Asgeir Sorteberg ved UiB og Bjerknessenteret. Han har vært sentral i arbeidet med ekstremvær-kapitlet.

Forskeren sier: – Oppvarmingen er høyere enn tidligere beregnet. Mesteparten av økningen skyldes forsterket oppvarming i årene etter 2012. Uten umiddelbare og raske utslippsreduksjoner i stor skala, vil vi ikke klare å holde oss under 1,5 grader oppvarming, sier Jan Fuglestvedt ved Senter for klimaforskning (Cicero), en av nestlederne bak rapporten.

Jubel på klimatoppmøtet i Paris i 2015 da ministrene vedtok å begrense den globale oppvarmingen til to grader, eller aller helst 1,5 grader. Her omfavner Frankrikes tidligere president François Hollande klimasjefen til FN, Christiana Figueres. Foto: Stephan Mahe, NTB/Reuters (arkiv)

Forskeren sier: – Områdene rundt Middelhavet vil med stor sannsynlighet oppleve at tørke, hete og skogbranner påvirker landbruk, turisme og helse. I Norge og Arktis vil vi med stor sannsynlighet oppleve at mindre snø og flere flommer påvirker energiproduksjon, infrastruktur og vinterturisme, sier Jana Sillmann.

En global temperaturøkning på to grader vil få ulike regionale effekter, som flere elveflommer, økt skogbrannfare og mindre vannreserver. Vestlandet er fra før særlig utsatt for alvorlige skredhendelser i forbindelse med styrtregn.

5

Et klarere bilde av fremtiden

Mer tørke og flere ekstreme hetebølger vil inntreffe hyppigere i fremtiden, lyder langtidsvarselet fra FNs klimapanel. Denne sommeren har tørken også rammet områdene rundt Lake Powell i det vestlige USA. Foto: Rick Bowmer, NTB/ AP

Klimapanelets rapport tegner på mange områder et dystert bilde av fremtidsutsiktene, særlig hvis utslippene fortsetter i samme takt som nå.

Med to graders temperaturstigning vil vi kunne havne på kritiske nivåer for matproduksjon i jordbruket og menneskers helse.

Konklusjonene i rapporten blir det faglige grunnlaget for ministrene fra over 190 land som etter planen møtes til klimatoppmøte i Glasgow senere i år.

Forskeren sier: – Det har vært klart i flere tiår at jordens klima er i endring, og at menneskenes påvirkning av klimasystemet er udiskutabel. Denne rapporten er en virkelighetssjekk. Nå har vi et mye klarere bilde av fortiden, nåtiden og fremtidsklimaet. Det er grunnleggende for å forstå hvor vi er på vei, hva som kan gjøres og hvordan vi forbereder oss på det som kommer, sier Valérie Masson-Delmotte, en av lederne bak rapporten i en pressemelding.

Kilder: Climate Change 2021. The Physical Science Basis, IPCC (FNs klimapanel). Senter for klimaforskning (Cicero). Bjerknessenteret for klimaforskning.