Meiner Bergen må punge ut for ny godshamn

Spelet om kven som skal betale milliardrekninga for å flytte godshamna frå Dokken til Øygarden er i gong.

Ordførar i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), med finansbyråd i Bergen, Per Arne Larsen (V) i bakgrunnen under årets generalforsamling i Bergen hamn.

Bergen havn sende førre veke heile milliardrekninga for å flytte godshamna på Dokken ut av sentrum til eigarkommunane.

No må derfor Bergen, Øygarden, Alver, Bjørnafjorden, Askøy, Austrheim og Fedje finne ut kven som skal betale for kva.

Bergen havn ventar at rekninga vil ligge på 2,5 milliardar kroner. Utrekninga er gjort av Multiconsult.

Øygarden-ordføraren er tydeleg på kvar han meiner rekninga bør sendast.

– Eg tenkjer det ligg eit særleg ansvar på Bergen kommune, både grunna avtalen vi inngjekk i 2016, men også fordi dette frigjer areal på Dokken. Verdipotensialet på tomtene på kan vere ti gongar så mykje, seier Tom Georg Indrevik (H).

Fakta Desse kommunane eig Bergen hamn: Bergen kommune: 50 prosent Øygarden kommune: 20 prosent Alver kommune: 18 prosent Askøy kommune: 5 prosent Bjørnafjorden kommune: 5 prosent Austrheim kommune: 1 prosent Fedje kommune: 1 prosent Les mer

– Så sjølv om Bergen eig 50 prosent av Bergen hamn, meiner du dei bør ta meir enn 50 prosent av kostnaden?

– I utgangspunktet tenkjer eg det er naturleg, fordi ein frigjer store område til byutvikling. Men no må eigarkommunane ta dialogen vidare. Det går også an å gjere dette stykkevis, noko vi ofte gjer med så store prosjekt. Eg er først og fremst glad for at vi har kome så langt som dette, seier Indrevik.

Finansbyråd i Bergen, Per-Arne Larsen (V).

– Inga overrasking at Bergen blir peika på

Det er framleis ei rekke usikkerheitsfaktorar som kan påverke den endelege prisen – i utrekningane frå Multiconsult er det lagt inn ein sikkerheitsmargin på 800 millionar kroner.

Finansbyråd i Bergen, Per-Arne Larsen (V), vil ikkje garantere noko frå Bergen si side no.

– Det er inga overrasking at det blir peika på at Bergen må ta eit krafttak for å få dette til. Vi har stort utbyte av å flytte hamna, og få den byutviklinga vi ønskjer. Vi skal ha eit eigarmøte allereie fredag, seier han.

Snart må eit svar kome på bordet. Om ambisjonen om byggestart i 2024 skal realiserast, må ei finansieringsløysing vere klar innan nyttår.

– Sjølv om alle er interessert i kor mykje dette skal koste for kven, er det faktisk ting som vil følgje som ein konsekvens av ei rekke andre diskusjonar, seier Larsen.

Alver, som er tredje største eigar, har ikkje landa på korleis dei vil løyse finansieringa.

– Vi må setje oss inn i saka først. No skal vi ha ein politisk prosess, seier ordførar Sara Sekkingstad (Sp).

Alver er tredje største eigar i Bergen hamn. Her er ordførar Sara Sekkingstad (Sp).

Heller ikkje Askøy-ordføraren vil rette peikefingeren mot Bergen no.

– Eg er oppteken av at vi får til ein god dialog mellom kommunane. Mitt utgangspunkt er at vi må finne ei løysing på Ågotnes. Vi er jo ein av eigarane, seier Askøy-ordførar Siv Høgtun (H).

– Bør Bergen som har overteke hamneeigedomane ta heile rekninga eller vil Askøy ta sin del?

– Eg vil ikkje forskottere noko. Vi er kalla inn til eigarmøte, og må ta saka vidare derifrå, seier Høgtun.

Askøy-ordførar Siv Høgtun (H).

– Blir nok inga enkel sak

Kommunedirektøren i Askøy, Eystein Venneslan, har frå før ei utbygging av ein passasjerhamn sør på øya liggjande på sitt bord. Nyleg blei det fleirtal for å gå vidare med denne saka i formannskapet.

I ein SMS svarer han følgjande på spørsmål om Askøy også vil bidra til å få bygt godshamna på Ågotnes: «Dette blir nok inga enkel sak».

Bjørnafjorden-ordførar Trine Lindborg (Ap) svarer i ein SMS at dette er ny informasjon som det er naturleg å drøfte med formannskapet på et møte 2. juni. Ho seier vidare at ho nettopp er kalla inn til eigarmøte på Ågotnes 3. juni.

– Tenkjer du som ordførar at det er aktuelt å medverke?

– Det må vi kome tilbake til, dette må det bli ein ordentleg prosess på, skriv Lindborg til BT.