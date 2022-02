Myndighetene advarer om økt sykefravær. Slik er situasjonen i Bergens kritiske tjenester nå.

Brannvesen, sykehjem og skoler opplever allerede høyt fravær på grunn av koronasmitte.

Bergen Brannvesen har opplevd en markant økning i sykefraværet i det siste, men har kontroll på situasjonen foreløpig.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Folkehelseinstituttet anslår at opp mot 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen kan måtte være borte fra jobb.

En av de største utfordringene fremover er om sykefravær øker i helsetjenestene og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Beskjeden fra myndighetene er tydelig: Dersom belastningen blir for stor, kan det bli aktuelt å gjeninnføre tiltak.

Assisterende smittevernoverlege i Bergen, Kjell Haug, mener at sykefraværet er blitt en avgjørende styringsindikator for tiltakene.

– Med dagens smittesituasjon hvor omikron dominerer er antallet i befolkningen som er sykemeldt minst like viktig som antall innlagte på sykehus, sier han.

BT har tatt kontakt med en rekke kritiske tjenester i Bergen. Her er status på bemanningen – og hvordan de planlegger for økende fravær i tiden fremover.

Brannvesenet

Bergen Brannvesen har opplevd en markant økning i koronarelatert fraværet i det siste, opplyser informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade.

– Vi har likevel god kontroll på situasjonen foreløpig og har tett oppfølging med blant annet bedriftshelsetjenesten.

Det er 185 operative brannmannskaper i Bergen. 22 ansatte har hittil i år vært fraværende på grunn av korona, men Sommerlade understreker at dette ikke var samtidig.

Brannvesenet klarer et høyere fravær ved å omdisponere ressurser og nedprioritere ikke-kritiske oppgaver, som undervisning og befaringer – alt etter hvilke stasjoner som er berørt.

– Ved fravær på over 25 prosent må vi sette i verk mer radikale tiltak, slik at vi kan opprettholde brann- og redningsberedskapen for innbyggerne.

Koronarelatert fravær har også økt hos annet 110-personell. Brannvesenet har valgt å holde på delvis hjemmekontor for ikke å samle for mange ansatte fysisk samtidig.

Sykehjem

Sykehjemmene opplever det som svært krevende å få bemanningen på plass fra dag til dag, opplyser spesialrådgiver Rune Eidset i etat for sykehjem.

– Det er lite eller ingen reserver å hente inn i forhold til vikarer. Men tross i dette er det ingen som melder at situasjonen er kritisk.

Januarmåned de siste tre årene har hatt et sykefravær på elleve prosent. Etaten har ikke statistikk for inneværende år, men i desember var sykefraværet på 14 prosent.

– Indikasjonene er at vi ligger over dette nivået nå.

Blant tiltakene etaten har gjort er å ansette 50 assistenter som de neste tre månedene skal fordeles på sykehjemmene. Disse skal ivareta «hotelloppgaver» på sykehjemmene, som matservering og renhold.

– Stillingene gir sykehjemmet mulighet til å frigjøre fagpersonell til de oppgavene som krever dette.

BT skrev onsdag at det kan bli aktuelt å sende smittede ansatte på jobb, dersom sykehjemmene får for stor mangel på personell.

Skoler og barnehager

Skoledirektør i Bergen kommune, Frode Nilsen, sier han er bekymret over situasjonen.

– Ved enkelte skoler er så mange ansatte borte at de er helt på kanten av hva de klarer å håndtere. Skolene gjør alt de kan, men det er klart det vil gå ut over kvaliteten på undervisningen, sier han.

Ved Haukedalen skole, hvor til og med rektor er blitt smittet, er det nå innført hjemmeskole.

Flere barnehager har innført kortere åpningstider på grunn av økt smitte og sykefravær.

– Vi må være forberedt på et redusert tilbud fremover, sa barnehagedirektør Mimi Bjerkestrand til BT torsdag.

Kommunen har ikke oppdatert statistikk over hvordan sykefraværet er i skolene og barnehagene nå, men baserer sine uttalelser på tilbakemeldinger fra arbeidsplassene.

Politi

Bemanningssituasjonen i Vest politidistrikt og i Bergen spesielt er normalt god, opplyser stabssjef Gustav Magne Landro.

– Vi har en mindre økning i korttidsfraværet på grunn av koronasituasjonen, men vi har god operativ kapasitet.

De overvåker bemanningssituasjonen fra dag til dag, men ønsker ikke å gå ut med konkrete fraværstall av «beredskapsmessige grunner».

– Alle driftsenheter i Vest politidistrikt har kontinuitetsplanverk som de vil iverksette dersom fraværet blir av en slik karakter at det går ut over vår operative evne.

Legevakten

Bergen Legevakt opplever økt fravær på grunn av korona blant ansatte og ansattes barn, men så langt opprettholdes normal drift, opplyser legevaktsjef Karoline Tyssøy Pedersen.

– Vi vurderer situasjonen dag for dag i forhold til pågangen, som ellers vurderes som normal og ikke spesielt stor for tiden.

Ved behov kan de øke beredskapen og eventuelt gå ut med oppfordringer om å avgrense henvendelser til akutt behov for øyeblikkelig helsehjelp, opplyser Pedersen.

– Vi er spent på videre utvikling, men samtidig optimistiske på sikt.

Sykehus

Økende sykefravær har bekymret Helse Bergen-sjef Eivind Hansen, men etter møtet i beredskapsutvalget torsdag øyner han lysning.

– Alle klinikker rapporterer at de håndterer situasjonen, og fraværet ser ut til å stabilisere seg rundt 1500 daglig, sa han til BT torsdag.

Helse Bergen har vel 13.000 ansatte.

– Det kan godt hende at vi merker effekten av at isolasjonstiden er redusert fra seks til fire dager. At flere er syke, men fraværet er forkortet.

Neste uke stenges to operasjonsstuer på dagkirurgien, men dette er et lite nedtrekk, understreker Hansen.

Fastleger

– Vi har ikke merket noe særlig økning i sykefraværet blant fastleger, sier Merethe Brattetaule, leder for enhet for allmennmedisin i Bergen kommune.

Hun antar at det er noe økt fravær også hos fastlegene, men etaten har ikke fått melding om at legekontorer er satt ut av drift.

I sin ukentlige rapportering til Helsedirektoratet melder Bergen kommune at kapasiteten i fastlegeordningen er god.

– Det er fravær på mange legekontor, men det blir stort sett håndtert av de andre legene med såkalt kollegial fraværsdekning, sier Lena Kristin Welle-Nilsen, tillitsvalgt for fastlegene.

Blir fraværet stort, må flere henvises til legevakten, sier hun.