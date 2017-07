Ferietid og god tilgang på biler gjør Flesland-området attraktiv for tyver, tror politiet.

– Vi ser at samme fremgangsmåte er brukt på alle bilene, sier Bente Liland, sjef for Fana-politiet i sommer.

Hun mener å se mønsteret av organisert virksomhet, etter at fire biler i distriktet deres er blitt strippet for dekk og felger i løpet av halvannen uke.

Møtte tomme hjulbuer

Lørdag 15. juli kom en flyreisende mann hjem til Bergen og skulle hente bilen sin. Den sto på Liland Parkering like ved Bergen lufthavn.

Bilen var langt unna å være kjørbar: Synet av bremseskiver og fire tomme hjulbuer møtte eieren. Bilen hvilte på felger som var stukket inn under bilen.

– Det er jo veldig kjedelig å parkere bilen sin for å dra på tur, og så oppdage at du ikke kan ta bilen og kjøre hjem, sier Liland.

Onsdag denne uken ble tre tilsvarende tyverier oppdaget. Da led en elbil samme skjebne som BMW-en, på eksakt samme parkeringsplass.

Natt til onsdag forsvant dekk og felger også fra to Teslaer ved verkstedet til en bilbutikk på Kokstad, ifølge Liland.

– I alle sakene har tyvene plassert bilene på felger, slik at de ikke skal ta nedi bakken. Det er samme modus. Men det er altfor tidlig å si hva dette kan være, for eksempel om en bande står bak. Så langt har vi ingen konkret mistanke.

Heller ikke overvåking eller andre typer spor har gitt noe gjennombrudd.

– Ikke trend med tyverier fra Tesla

Selv om tre av fire strippede biler er av den strømdrevne typen, ser ikke Liland noen grunn til å tro at tyvene går spesielt etter elbiler.

Som hun poengterer:

– Det er vel ikke noen forskjell på dekkene på elbiler og andre biler.

BT har vært i kontakt med bilbutikken der Tesla-bilene skal ha stått. Der vil de verken kommentere eller bekrefte hjultyveriene, blant annet av sikkerhetshensyn. De henviser til Tesla sentralt.

Kommunikasjonssjef for Tesla Norge, Even Sandvold Roland, kjenner ikke til saken fra Bergen.

– Det er ikke noen generell trend med tyverier fra Tesla. Vi bruker dekk fra helt ordinære leverandører, sier han.

Ladekabel-raid midt i juli

Helgen for to uker siden ble dyre ladekabler til elbiler stjålet fra flere parkeringsanlegg og -områder på Flesland. Minst seks biler ble utsatt for tyveri, trolig søndag 16. juli og natt til mandag 17. juli.

Også i den saken er politiet koblet inn.

– Det er vanskelig å snakke om noen sammenheng mellom kabeltyveriene og hjultyveriene. Vi har hatt åstedsundersøkelser, men til nå har vi ingen bevis. Men mange er på farten, og i Flesland-området står mange biler samlet og lett tilgjengelig. Det gjør det kanskje attraktivt for tyver å ferdes der.

Overbetjenten ønsker gjerne tips fra årvåkne publikummere.

– Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger hvis noen ser folk luske rundt på parkeringsplasser eller «jobber» med parkerte biler, sier Liland.