Hentes ut med luftambulanse.

Politiet og Røde Kors er på vei mot Vøringsfossen i Eidfjord. En familie på fire har meldt fra om at de ikke kommer seg ned fra fjellet.

– De gikk ut fra hotellet i går formiddag, og på veien tilbake har de kommet ut av kurs, og bommet på både avstand og tid, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Gikk til fjelltopp

Familien befinner seg i nærheten av Sysenvatnet. De har vært på tur til Leirhalsen, en fjelltopp på vel 1200 meter over havet, et par kilometer nord for vannet.

– Vi har kontakt med dem på mobil og vet posisjonen deres. De har turutstyr og mat, det står ikke på det, men de er trøtte og leie, og det er kaldt i fjellet, sier Kolltveit.

Sender luftambulanse

Politiet ble varslet klokken 04.35. I 05.30-tiden bestemte Hovedredningssentalen i Sør-Norge å sende en luftambulanse for å hente familien ut.

Det ble først meldt om godt flyvær i området, men i 06-tiden opplyser politiet at det er «noe tåkete» i fjellet.