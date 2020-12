Podkast: – Må helsebyråden faktisk gå?

Byrådet får fleirtal for budsjettet, men møter ny mistillit i bystyret. Og regjeringa rota det skikkeleg til med koronareglane.

Foto: Alice Bratshaug

Denne veka handlar «Nokon må gå» mest om koronahandteringa til byrådet og regjeringa.

Byrådet fekk denne veka fleirtal for budsjettet, saman med SV og Sp. – Men er det nokon som kan vinne på dette budsjettet, spør Jens Kihl.

– Eg trur ikkje folk tenkjer så mykje på bybudsjett akkurat no, meiner Gerd Tjeldflåt.

– Det å kaste inn to millionar til nynorske parallellklassar i Bergen må vere det dyraste tiltaket for å bli nemnt i «Nokon må gå»-podkasten, seier Jens Kihl.

Budsjettsemja betyr likevel ikkje at alt er roleg i bergenspolitikken. Trym Aafløy (FNB) vil fremje mistillit mot helsebyråd Beate Husa (KrF).

– Situasjonen i Bergen kommune er ganske kritisk no, og Etat for helsetenester smuldrar opp, seier Morten Myksvoll.

Men kaoset i Bergen bleiknar mot det Aftenposten har avslørt om regjeringa denne veka. Då regjeringa opna Noreg opp igjen, lét dei industrien sleppe karanteneplikt for arbeidsinnvandrarar.

Det viser seg at Norsk Industri og NHO skreiv rettleiaren for korleis dette skulle fungere. Det har ført til mange små og store smitteutbrot i Noreg.

I denne vekas «Å Vestland»-spalte, skal me igjen til Førde. Der vil no politikarane flytte det som kanskje er verdas største laksekunstverk for å gje plass til meir veg.

Bilbyen Førde har fått hard medfart tidlegare i podkasten, og det er sjølvsagt ein ny veg som kan