Fikk billett til vogn som ikke finnes

Da Christian Emil Haugen skulle med toget til Oslo onsdag formiddag, manglet vogn nummer ni, der han hadde billett.

Det var flere som måtte lete etter vogn nummer ni da toget til Oslo sto klart onsdag formiddag. Foto: Christian Emil Haugen

«Vy har solgt billetter til en vogn som ikke finnes på juletoget nå fra Bergen til Oslo kl. 11:57 for dem som skal til fjells. Vogn nr. 9 finnes ikke», skriver Haugen til BT fra toget.

Reisende som ikke fant vognen de hadde billett til, gikk inn i vogn åtte.

– Toget var stappfullt og det var kaotisk.

Haugen forteller at folk ble stående uten sitteplass.

– Ikke mye smittevernregler her, var meldingen fra Haugen på vei til Ål for å feire jul.

Vogn nummer ni var solgt, men toget hadde bare åtte vogner.

Bekrefter

Pressevakt hos Vy (tidligere NSB) Gina Scholz bekrefter at formiddagstoget til Oslo bare hadde åtte vogner, mens flere passasjerer hadde billett til vogn nummer ni.

– Vi vet ikke akkurat hva som skjedde, men vi hadde opprinnelig planlagt dette toget med ni vogner, sier Scholz.

Hun forklarer at det ble solgt billetter til vogn nummer ni for tre måneder siden. Da denne vognen ble avlyst tidlig i desember skulle alle de reisende i denne vognen ha fått informasjon med nye plasser.

– Må etterforske

– Vi må etterforske hva som er skjedd her, og hvorfor det ikke er gått ut informasjon til disse reisende.

Pressevakten opplyser at hun har vært i kontakt med konduktøren på toget, som opplyser at alle har fått plass, og at smittevernet er på plass.

– Tipseren skriver at toget er stappfullt?

– Det må ha vært med det samme da flere av passasjerene leitet etter vogn ni, sier Scholz.

Hun understreker at det nå under pandemien er spesielt viktig at folk kjøper billetter på forhånd, og at Vy ikke har plikt til å ta med reisende uten forhåndskjøpt billett.

Christian Emil Haugen fikk også sitteplass på vei over fjellet til jul på Ål.