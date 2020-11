– Min eneste tanke var at bilen ikke måtte treffe noen

Edijs Birkens hadde akkurat startet bilen, da vaieren til håndbrekket røk.

Bileier Edijs Birkens klarte å hindre at bilen ramlet ned i veien med å sikre den med stropper i et tre. Foto: 2211-tipser

Fredag morgen startet Edijs Birkens bilen utenfor hjemmet sitt på Knarrevik på Sotra.

Han var ute av bilen for å hente noe verktøy, da han hørte noen lyder. Da han snudde seg, oppdaget 39-åringen som kommer fra Latvia at han virkelig var i trøbbel.

Bilen var nemlig i ferd med å skli ut på en bratt fjellskråning som ligger cirka fire meter over bilveien som går like under. Til slutt stanset heldigvis Renaulten i noen busker.

– Min eneste tanke var at bilen ikke måtte treffe noen. Det var det viktigste. For å unngå at bilen falt ned i veien, fikk jeg fatt i noen stropper som jeg festet til hjulene på bilen og så snurret jeg stroppene rundt et tre, forteller Birkens.

Deretter ringte den snarrådige bileieren til Viking.

– To biler fra Viking kom veldig raskt. Jeg er veldig takknemlig. Jeg føler det som om jeg har fått en ekstra bursdag, sier Birkens til BT.

Det var nære på at det gikk galt da bilen begynte å skli utfor fjellskråningen. Foto: 2211-tipser

Konen hans var dratt på jobb og de to barna deres var på skolen da dramatikken begynte utenfor hjemmet.

– Dette er første gang jeg har hatt noen ulykke med bil. Det viktigste var at ingen ble skadet. Bilen er i denne sammenheng bare en metallboks, sier Birkens som for tiden er arbeidssøkende.

– Hva skal du gjøre resten av dagen?

– Når min kone kommer hjem fra jobb, må vi kjøre rundt for å få til en avtale på et bilverksted. Vaieren til håndbrekket må jo repareres, sier Birkens.

Her endte bilen utenfor hjemmet til Edijs Birkens. Foto: 2211-tipser