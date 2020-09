Pressemannen Kjell P vil bli husket

Journalist Kjell Pedersen døde 92 år gammel

Kjell Pedersen var en allsidig journalist, med særlig interesse for helsevesen, friluftsliv og Forsvaret. Han arbeidet som journalist i Bergens Tidende i 46 år. Foto: BT



Vår gode venn og kollega, journalist Kjell Pedersen, er gått bort 92 år gammel. Han ble bisatt fra Biskopshavn kirke tirsdag 15. september.

Kjell P, som han gjerne ble kalt, fulgte i sin fars fotspor og valgte journalistyrket etter fullført examen artium og befalsutdannelse. Han skulle senere få følge av sine to brødre, og det er vel enestående i norsk presse at far og tre sønner velger samme yrke.

Kjell begynte i 1949 som journalist i Bergens Tidende, en avis han tjente trofast i alle år inntil han gikk av med pensjon i 1995. Han var en allsidig journalist, men med særlig interesse for helsevesen, friluftsliv og Forsvaret.

I det medisinske miljøet var han velkjent og laget mange glimrende reportasjer blant annet fra Haukeland sykehus.

På hjemmebane hadde han det tidvis tungt, idet hans kjære kone Inger, i mange år måtte leve med alvorlig sykdom og døde så altfor ung, i 1989.

Kombinasjonen journalistikk og befalsutdannelse gjorde ham vel kvalifisert til å informere om Forsvaret, og han var vernepliktig presseoffiser ved DKV i omkring 30 år. Han deltok på en lang rekke øvelser. I årene 1960–1961 gjorde han tjeneste ved FN-styrken i Gaza. Han hadde majors grad.

Kjell var godt likt og respektert i militære kretser.

Følgende lille historie bekrefter det: Da nedskriveren av disse linjer, omkring 1970, ble mobdisponert som presseoffiser ved IR 9, var dette en ny funksjon ved regimentet. På den første repøvelsen – det var på Ulven – var det uvisshet i staben om mine oppgaver.

Da fikk en av de høyere offiserene en lys idé: « I morgen drar du til byen og stikker innom din kollega Kjell Pedersen. Han kan alt om dette!» Og jeg fulgte ordre.

Friluftsmannen Kjell Pedersen på Gullfjellet. I mange år var han formann i stiftelsen «Redningshytten på Gulfjellet». Foto: Knut Langeland

Kjell var et utpreget friluftsmenneske og hadde et særlig hjerte for Stølsheimen. Der gikk han utallige turer til fots og på ski.

Han var et ivrig medlem i Bergen Turlag, og var i årene 1965–1968 lagets leder. Også Gullfjellet sto hans hjerte nær, og han var i mange år hyttevakt i Redningshytten.

Nevnes må også at han en rekke ganger deltok i kraftprestasjoner som Grenaderløpet (90 km på ski) og Nijmegen-marsjen.

Han var en særdeles hyggelig kollega som med sitt gode humør og lune væremåte bidro sterkt til det trivelige miljøet i BT-huset. Han kjente alle, på alle avdelinger, og alle kjente ham.

Han hadde et skarpt blikk for hendelser i dagliglivet og det resulterte gjerne i en munter historie.

Kjell var et trofast medlem av tidligere Bergens Presseforening, der han var styremedlem 1956–59. Som pensjonist var han aktiv i Seniorklubben av pressefolk i Bergen, nå Presseveteranene i Hordaland.

Vi satt flere år sammen i styret, og det hører med til historien at da vi gikk ut av styret for omkring 15 år siden, trivdes vi så godt sammen at noen av oss fortsatte å møttes jevnlig i en « gutteklubb» der vennskapet ble ytterligere styrket. Sykdom gjorde at Kjell trakk seg ut for få år siden.

Kjell P er en bergensk pressemann som vil bli husket og savnet.

Alf E. Riple