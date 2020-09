Drosjeavtale forlenget i tolvte time

I siste liten valgte Pasientreiser å forlenge avtalen med drosjeselskap i omegnskommunene. Om fire uker kan det bli ny krise.

Et helt år har Pasientreiser forhandlet med drosjeselskapene i utkantkommunene om nye avtaler. Ennå er de ikke enige. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix

Mandag morgen ville Helse Bergen stått uten drosjeavtale i ni omegnskommuner.

Hjemmehørende i alle disse kommunene som trengte transport til lege, sykehus eller annen behandling, ville fra mandag bli nødt til selv å skaffe drosje og betale for transporten, for så kreve refusjon.

22.30 onsdag kveld gikk det ut en e-post til kommuneleger og helseledere i alle berørte kommuner med beskjed om de manglende avtalene.

Sjokkmeldingen ble møtt med sterke reaksjoner.

– Rammer de svakeste

– Dette rammer samfunnets aller svakeste, gamle og syke som jevnlig skal til behandling, sa Hilde Elisabeth Klepsvik da nyheten sprakk. Kjelsvik er leder i Rådet for Mennesker med nedsatt funksjon i Austevoll.

Klepsvik gir et eksempel på hva det betyr å stå uten drosjeavtale:

Pasienter som går til dialyse to-tre ganger i uken må legge ut for drosjereisen inn til sykehuset. Fra Austevoll koster det over 2000 kroner en vei.

Særlig bekymret er Klepsvik for sykehjemspasienter, som betaler 85 prosent av pensjonen i egenandel på sykehjemmet.

– Ingen av de har råd til å forskuttere et sykehusbesøk, sier hun.

Klepsvik råd til Pasientreiser var å forlenge eksisterende avtale, inntil en ny var på plass.

– Ikke ytterligere forlenget

Så var det akkurat det som skjedde. Seint fredag ettermiddag bekreftet Ann-Mari Høiland, avdelingssjef ved avdeling for pasientreiser i Helse Bergen, at drosjeselskap i de fleste kommunene har sagt seg villig til å forlenge eksisterende avtaler i fire uker.

11. oktober er det slutt.

– Utover det blir avtalene ikke forlenget, understreker Høiland.

De fire ukene vil Sykehusinnkjøp bruke til å forhandle frem en løsning. Det er Sykehusinnkjøp som gjennomfører anbudet på vegne av Pasientreiser HF.

Høiland skriver at de forlenger for å sikre at kommunene har gode rutiner på plass den dagen de eventuelt står uten avtale.

Fakta Disse kommunene er uten avtale Pasientreiser mangler avtale om drosjekjøring i følgende kommuner.

Austevoll

Modalen

Samnanger

tidligere Fusa kommune

Osterøy

Gulen

Masfjorden

Vaksdal

Ølve og Hatlestrand i Kvinnherad.

I Ulvik og Kvam jobbes det for å komme til enighet. Utfallet er uvisst.

Drosjeselskap i følgende kommuner har fredag ettermiddag bekreftet at de forlenger til 11. oktober.

Masfjorden

Osterøy

Gulen

Fusa

Austevoll

Ulvik

Fra Dale Taxi i Vaksdal (som betjener Modalen), Samnanger Taxi, Norheimsund Øystese Taxi og Ytre Hardanger Taxi venter Pasientreiser på tilbakemelding.

Kilde: Helse Bergen

– Umulig å akseptere

Svein-Harald Solberg driver drosjeselskap på Osterøy og ville fra mandag stått uten avtale om pasientkjøring.

Solberg sier det var umulig for drosjeeiere i utkantkommuner å akseptere prisene Pasientereiser ba om.

– I snitt vil de at vi skal kutte prisene med 18 prosent. Da taper vi penger på pasientkjøringen, sier Solberg.

Nå håper Solberg at Sykehusinnkjøp viser forhandlingsvilje.

Tautrekkingen om nye avtaler har pågått siden i fjor høst. 1. februar gikk de gamle avtalene ut, men er blitt forlenget to ganger allerede i påvente av en løsning.

– Noen gikk opp, andre måtte gå ned

Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen har de siste årene presset på for å få ned utgiftene til pasientkjøring. Bakgrunnen er at Riksrevisjonen i 2011 påpekte at sykehusene i Helse vest hadde nær 30 prosent høyere utgifter til pasienttransport enn landet for øvrig.

I en e-post skriver avdelingssjef Høiland at det har vært store variasjoner mellom de ulike taxiselskapene.

– Ett av målene med denne anbudsrunden har vært å få til en mer lik prisstruktur mellom de ulike aktørene. Noen gikk opp i pris, noen kommer ganske likt ut og noen har måtte gå noe ned i pris. Her er det store forskjeller og ikke ett entydig bilde, skriver hun.