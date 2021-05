Stillasdel på tolv etasjer tatt av vinden og raste ned: – Det har vært solide krefter i sving her

Deler av et tolv etasjer høyt stillas i Armauer Hansens vei på Slettebakken i Bergen har rast etter å ha løsnet i vinden mandag kveld.

En tre meter bred seksjon av et tolv etasjer høyt stillas har løsnet i vinden og falt ned i Armauer Hansens vei på Slettebakken i Bergen. Nå jobber brannvesenet med å sikre resten av stillaset. Beboerne er for tiden innestengt.

– Jeg tviler på at vi får komme ut i kveld. De må få fjernet det stillaset som er løsnet, sier Bjarte Engen.

Han bor i 4. etasje i den store betongblokken.

Foto: Eirik Brekke

Brannvesenet sier til BT at de forsøker å sikre stillaset mot bygningen med stropper. Samtidig skjærer de hull i presenningen for å lette på trykket på innsiden.

– Det er meldt mye vind og fortsatt kan det løsne enda mer stillas, så vi regner med å være her hele kvelden, sier brannvesenets innsatsleder John Magnus Birkeland til BT like før klokken 20.30.

Beboer Bjarte Engen forteller at det er oppdaget sprekker i betongen, og at et nå jobbes med å sprøytemale og forsterke bygningen. Det er entreprenørfirmaet Stoltz som står for rehabilitering, mens C. Gullaksen Stillasmontasje har levert stillas.

– Det har vært solide krefter i sving her, sier Engen.

fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Eirik Brekke

– Det kan rase mer

Ifølge BTs journalist på stedet, er det en del i den ene enden av stillaset som har falt ned, og det meldes i 20-tiden at stillaset er i ferd med å løsne også i den andre enden.

– Det siste vi har, er at det har løsnet i den andre enden også, ja, sier operasjonsleder Per Algrøy til BT rett før klokken 20.

Det er ikke meldt at noen er blitt skadet, sier han.

Veien i området sperres, og politiet har også sperret utganger og innganger i blokken.

Tre-fire beboere som ble stående utenfor blokken mens brannvesenet har holdt på, fikk etter hvert komme seg inn via en bakdør.

– Det er kontroll på situasjonen, men det kan rase mer, sier Algrøy.

– Er det aktuelt å evakuere?

– Foreløpig har ikke innsatsleder meldt noe om det. Så lenge de er inne i hus, er de trygge.

Politiet fikk den første meldingen om stillaset klokken 19.20 mandag kveld.

I 21-tiden blåser det noe mindre, ifølge BTs journalist på stedet. Brannvesenet holder fortsatt på med å sikre stillaset.

Brannvesenets innsatsleder John Magnus Birkeland. Foto: Eirik Brekke

Kari Haldorsen, styreleder i Slettebakken borettslag, sier de har kontroll på situasjonen.

– De holder på å rydde opp, og så vil de ha vakt i natt. De mener det skal gå fint.

– Vet du hva som har gått galt?

– Jeg får en rapport fra Stoltz i morgen.

Haldorsen forteller at de har åpnet en dør på baksiden sånn at folk kan komme seg inn og ut av bygningen.

BT retter: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at området var Fantoft, ikke Slettebakken. Rettelsen ble gjort 10.05.2021 kl. 22.20.