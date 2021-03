– Kanskje vi har det litt for trygt?

Gründer Barbara Salopek er lite imponert over evnen til nytenking i det bergenske næringslivet.

– I Norge er vi langt bak for eksempel Sverige i nyskapning. Vi må bli mye bedre til å tørre å tenke nytt og stort, sier gründeren Barbro Salopek. Foto: Ørjan Deisz

Barbara Salopek sier at Norge er i verdensklassen i å jobbe effektivt, men mener det skorter en god del når det kommer til nytenking og innovasjon i bedriftene.

Pandemien gir muligheter

– Jeg tror mange bedrifter kanskje har hatt det for trygt. De har klart seg greit, rasjonalisert driften sin og fortsatt som før, sier Barbara Salopek.

– Er det ikke ganske freidig å si at en har hatt det for trygt når pandemien har skapt store problemer for mange bedrifter?

– Pandemien har tvunget mange bedrifter til å tenke nytt. Og det er bra for dem som har klart det. Pandemien har også hatt en positiv innvirkning, på den måten at mange bedrifter nå må tenke litt annerledes og dermed må se på nye muligheter for å overleve, mener Salopek.

Fordel å se med andre øyne

Barbara Salopek er fra Zagreb i Kroatia, og kom til Norge for 15 år siden. Hun utdannet seg til siviløkonom på NHH. Uten stipend eller støtte, klarte hun å finansiere studiene, ved å jobbe på McDonalds og å ta vaskejobber.

– Jeg er vant til å skape ting sjøl, ikke til at andre skal ordne opp for meg, Jeg var den eldste i søskenflokk på fire, og jeg kommer fra en entreprenørfamilie, forteller Barbara Salopek.

Etter NHH jobbet hun som forretningsutvikler i VIS Innovasjon og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

I 2016 bestemte hun seg for å starte for seg selv og etablerte Vinco Innovation; et selskap som skal hjelpe bedrifter til å vokse.

Hun mener deres fordel er at de kan se på bedriftene med andre øyne. Og at alle situasjoner skaper nye muligheter.

41-åringen jobber nå på tvers av Europa for å få små og mellomstore bedrifter til å tenke nytt og samarbeide om nullutslipp fra fartøy. Foto: Ørjan Deisz

– Må ut av komfortsonen

– Folk i næringslivet må bli mer åpne for endringer, like endringene og tilpasse seg dem, slik at det blir til noe bedre. De må ut av komfortsonen og finne de nye mulighetene, sier Salopek.

Hun er kledelig lite beskjeden på sitt firmas vegne, og har kalt firmaet Vinco, som på latin betyr å vinne.

– Det må være lov å tenke nytt og stort. Vi kommer til å bli store både i Norge og internasjonalt. Bare vent og se, sier hun.

I dag er de fire personer firmaet.

Også de slet i starten, men midt under pandemien fikk de en kjempegod nyhet. I konkurranse med 800 firmaer var de en av 20 vinnere i kampen om prosjekter som fikk EØS-midler.

– Formålet med prosjektet er å skape innovativt samarbeid på tvers av Europa for å bidra til at små og mellomstore bedrifter klarer seg i nullutslippsfartøybransjen, forklarer Barbara Salopek.

De har i tråd med egne ideer laget et samarbeid med et annet norsk firma, et polsk firma og to kroatiske bedrifter. De har fått 16 millioner for å jobbe med prosjektet de neste 3,5 årene.

– Et strålende eksempel

Barbara Salopek var med i første kull på Bergen Næringsråds program «Bergen Opportunity». Det er et mentor- og utviklingsprogram for innvandrertalenter i bergensregionen.

– Hun er et strålende eksempel på en bergensbedrift som lykkes, midt i en krevende, internasjonal krise, sier Stig Ryland, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.

Nå er Salopek vel etablert med mann og barn i et rekkehus på Råtun. Også i det bergenske næringslivet er hun etablert som styreleder i Econa Bergen og styremedlem i Rotary klubben Torgallmenningen.