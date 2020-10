Muhammed-karikaturer hengt opp på Bergen moské

I løpet av natten har noen hengt opp to karikaturer av profeten Muhammed på vinduer i Bergen moské. Styrelederen setter det i sammenheng med situasjonen i Frankrike.

Badreddine Maizi ved Bergen moske. Foto: Tuva Åserud

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Vi er ikke Frankrike, vi er i en helt annen situasjon i Norge. Det har aldri skjedd at noen med muslimsk bakgrunn har gjort noe mot Norge, sier styreleder og forstander Badreddine Maizi i Bergen moske fredag formiddag.

Da hadde han varslet politiet og var på vei for å levere en anmeldelse.

Tegningene ble oppdaget like før klokken seks fredag morgen, da medlemmer av moskeen skulle møtes til morgenbønn. Det var to tegninger som var klistret på to av moskeens vinduer. Maizi kontaktet politiet, som ba om at tegningene ble hengende slik at spor kunne sikres.

Tegningene var fjernet av politiet fredag formiddag. Foto: Tuva Åserud

Invitasjon til provokasjon

– Dette er en direkte invitasjon til muslimer i Bergen om å bli provosert. Men vi skal ikke la oss provosere. Vi ønsker dialog, sier Maizi.

Politiet bekrefter overfor BT at de er kjent med forholdet, og at de har vært ved Bergen moské for å sikre spor og fjerne tegningene. Fredag ettermiddag er det fredagsbønn, og mange er ventet til moskeen. For Maizi var det viktig at tegningene ble fjernet før medlemmene fikk se dem.

Saken er anmeldt til politiet.

Styreleder Maizi er overbevist om at nattens hendelse har sammenheng med det som skjer i Frankrike. Det er to uker siden læreren Samuel Paty ble drept etter at han viste karikaturer i undervisningen. Torsdag opplevde Nice et terrorangrep da en person drepte tre personer i Notre-Dame-kirken i Nice.

Moskeen fikk brev

Nattens hendelse ved Bergen moské er den andre episoden på kort tid. For en drøy uke siden mottok moskeen et brev fra en ukjent avsender.

– Det sto at islam er fascisme av verste sort. Jeg har ikke anmeldt dette, men skal finne det frem og ta det med til politiet, sier Maizi.

Badreddine Maizi er opptatt av at medlemmene i moskeen ikke lar seg provosere av det som har skjedd. I flere norske byer har Muhammed-karikaturer blitt hengt opp etter drapet på Samuel Paty. Hensikten skal ha vært å forsvare ytringsfriheten.

– Vi har snakket med alle moskeene på Vestlandet og er enig om å ikke la oss provosere, sier Maizi.

– Ikke greit med karikaturer

Abdolulaye Diaw ved Bergen moske fredag. Foto: Tuva Åserud

BT møtte fredag flere av medlemmene i moskeen på vei inn til fredagsbønn. Abdolulaye Diaw (34) synes ikke det er greit å henge opp karikaturer.

– Jeg tror på min religion og folk må vise respekt for det, det er viktig. Jeg er muslim og jeg respekterer andre, det burde være gjensidig. Drap og bomber er helt feil å knytte til islam, sier han.

Om ekstra sikkerhet på moskeen er nødvendig, svarer han følgende:

– For noen er det kanskje aktuelt, så de føler seg mer trygge, men jeg vet ikke – alle trenger fred.

– Er du redd med tanke på situasjonen i Frankrike og karikaturtegningene her?

– Nei, jeg er ikke redd. Jeg kommer for bønnen og har ikke tenkt på situasjonen her mer enn det. Jeg elsker profeten Muhammed, sier Diaw.

Nafeth Ahmed (62) liker ikke at det er hengt opp tegninger på moskeen.

– Det er ikke bra. Folk har forskjellige kulturer og religioner, og det må respekteres. Du kan ikke ta vekk andres frihet og religion, sier han.

Nafeth Ahmed Foto: Tuva Åserud

Dialog med politiet

Det er overvåkingskameraer i området der den ene tegningen hang. Baddredine Maizi håper bildene kan vise gjerningspersonen.

– Dersom de ikke har dekket ansiktet, vil det være mulig, sier han.

Sjef for felles enhet for operativ tjeneste, Morten Ørn, vil ikke si hvorvidt politiet gjør noe i forbindelse med fredagsbønnen. Han sier at politiet er i dialog med moskeen etter at tegningene ble hengt opp.

– Det som skjedde i natt gjør at man blir urolig, og vi er opptatt av at de ikke skal være bekymret, sier Ørn.