Derfor pynter bergensere ekstra tidlig til jul i år

– Vi håper det lyser opp midt i en tung hverdag, sier Marit Tvedt.

Marit Tvedt forteller at hun også har satt frem to nisser i stuen. Foto: Jannica Luoto

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er ikke vanskelig å få øye på Tvedts julepynt i novembermørket. Det er som om hele altanen blinker.

Tvedt og mannen er mye hjemme for tiden – som de fleste av oss. Derfor tok de frem julelysene allerede 7. november. Paret pynter alltid mye til jul, men aldri så tidlig som dette, forteller Tvedt.

– Når vi først må være så mye hjemme, kan vi like så godt gjøre det koselig. Vi må se lyset i enden av tunnelen.

Fra stuen ser hun at forbipasserende gjerne stopper opp for å se på pynten.

– Vi håper det lyser opp midt i en tung hverdag, sier Tvedt.

Pynter ekstra tidlig til jul

I løpet av de siste dagene har flere folk i og rundt Bergen hentet frem julelys og figurer for å sette starten for årets julestemning ekstra tidlig.

– Vi ser at julen som smått har begynt å gjøre seg synlig i bybildet allerede, det minner oss på at det ikke er lenge til jul, sa byrådsleder Roger Valhammer på onsdagens pressekonferanse.

Helsebyråd Beate Husa fortalte at hun har fått videoer fra folk som har pyntet hele huset, satt opp juletreet og gjort alt klart til jul.

– Det kan hende det kan være godt for den psykiske helsen, sa hun.

Hjelper på psyken

Det tror Tvedt at helsebyråden har rett i.

– Ja, det tror jeg stemmer, fordi det hjelper på min egen psykiske helse, sier hun og ler.

Pynten er like mye for hennes egen del, som for andres. Hun blir ekstra glad om morgenen når hun ser lysene blinke utenfor. Det har vært såpass koselig, sier Tvedt, at hun nok kommer til å fylle leiligheten med nisser før november er over.

– Jeg tror mange tenker mye på hvordan julen vil bli. Jeg har bestemt meg for å glede meg til jul, heller enn å være bekymret, sier Tvedt.

Naboene (fra v) Daniel Bøe, Alexander (7) Bøe og Christel Bøe pyntet sin altan bare dager etter Tvedt. Foto: Jannica Luoto

Vil lyse opp mørket

– Vi må gjøre det beste ut av den situasjonen vi er i, og prøve å lage en koselig førjulstid, sier Karoline Oppedal.

Hun er daglig leder i Bærekraftig liv på Landås, som har opprettet en facebook-gruppe for å spre julestemning i nabolaget.

– Selv om mange kanskje føler seg litt ensom akkurat nå, så er denne situasjonen en felles opplevelse for alle. Da er det fint å vise hverandre at vi er sammen om det, sier Oppedal.

Hun tror julestemning rundt hus og hager kan bidra til litt ekstra samhold på vei inn i mørketiden. I hennes nabolag er det kommet inn mange forslag til hvordan man kan få i gang julestemningen ekstra tidlig.

Blant forslagene er digital pepperkakeby og små julegrantenninger, med få naboer på besøk i hagen.

Inviterte til juledugnad

Byrådsleder Valhammer, som selv synes det er fint med små lysglimt fra julelysene, benyttet pressekonferansen til å oppfordre alle bergensere til å delta i dugnaden frem mot jul.

– Husk at det er enklere å løfte tungt når man løfter sammen. Klarer vi å løfte i fellesskap i tiden fremover, gjennom å begrense vår sosiale kontakt og mobiliteten i samfunnet, er det mye større sannsynlighet for at vi får en så normal jul som mulig, i alle fall en så pandemi-normal jul som mulig, sa Valhammer

Helsebyråden har også tro på at mye kan forandre seg i positiv retning de kommende ukene.

– Det er tre hele uker til vi skriver desember, sa Husa.

Her har de pyntet opp i Tordenskjoldsgate. Foto: Helge O. Svela