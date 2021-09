Klarer du å gjette hva velgerne bryr seg mest om?

Gjennomsnittsvelgerne til de ulike partiene har forskjellige hjertesaker. Greier du å gjette hvilke partier de stemmer på?

Publisert Publisert 25. august

Norsk medborgerpanel ved UiB kartlegger nordmenns holdninger og sympatier i en rekke samfunnsspørsmål.

Siden Medborgepanelet startet opp i 2013 har de spurt deltakerne om hvilke hjertesaker de har.

Deltakerne blir bedt om å liste opp tre politiske saksfelt eller saker, hvor sak én er den viktigste. Deltakerne kan skrive akkurat det de vil, og i etterkant fordeler forskerne svarene inn i ulike kategorier som helse, utdanning, miljø, økonomi og så videre.

Det er funnene fra Norsk medborgerpanel som danner grunnlaget for quizen over. Les mer om hva prosjektet går ut på her.

Stortingsvalget 2021 Nyhetsbrev Guro Holm Bergesen er nyhetsleder for politikk i BT. Hver ukedag frem til valget velger hun ut sakene du bør få med deg fra valgkampen. Meld meg på

Målingen er fra februar 2021. Prosentverdiene angir hvor mange av respondentene som har dette som sin første prioriterte sak.