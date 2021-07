Lei av regnet? Da har meteorologen en forsiktig gladmelding til deg.

Helgen ligger an til å bli bedre enn de siste dagene.

Det er fare for lavt skydekke, men aller størst sjanse er det for opplett og sol, sier meteorolog. Slik så det ut på Lone camping fredag ettermiddag. Foto: Paul S. Amundsen

Solen har vært godt gjemt mellom skyer og nedbør de siste dagene. Det er ikke voldsomme værskifter i sikte, men litt bedre kan det bli.

– Fredag ser ut til å ha størst sjanser for påfyll av byger. Men det blir ikke så veldig galt i helgen, sier meteorolog Mariann Aabrekk ved Stormgeo.

Fare for torden

– Det er skiftende vær, også fredag. Men det begynner vi å bli vant til, sier meteorolog Anne Solveig Andersen ved Vervarslinga på Vestlandet.

Et lavtrykk i Nordsjøen har gjort vestlandsværet ustabilt den siste tiden, ifølge meteorologene. Det gjør det også vanskelig å melde været.

– Det er vanskelig å si hvem i Vestland som får flest byger fredag ettermiddag, og hvor kraftige de er, sier Aabrekk.

Det er fare for at det også kommer torden enkelte steder. Også dette er vanskelig å stedfeste.

– Opphold og sol

Den gode nyheten er at lørdag ligger an til å bli hakket bedre enn uken så langt.

– Det kan bli lave tåkeskyer enkelte steder lørdag, men ellers blir det opphold og sol for de fleste. Så vil det skye til utover ettermiddagen, sier Andersen.

– På ettermiddagen kommer det kanskje noen byger i Sogn og nordover, sier Aabrekk.

Hun anslår at temperaturene vil ligge mellom 15 og 20 grader.

Bergen og ytre strøk kan slippe unna regnet.

– Og der man styrer unna bygene, kan man nå 20 grader. Der får solen tatt bedre grep, og temperaturene går opp et lite hakk, sier Aabrekk.

Bergen får etter alt å dømme se solen i helgen. Foto: Tuva Åserud

Lavtrykk fra Polen

Foreløpig er det ikke stabilt vær i sikte.

– Byger er stikkordet for søndag og neste uke, sånn det ser ut akkurat nå, sier Aabrekk.

Så lenge det ligger et lavtrykk over Nordsjøen er det sjanser for byger.

– Det ligger og surrer, og skubber inn litt og litt nedbør. Det har ikke flyttet på seg ennå, sier hun.

Men det er først og fremst et konkurrerende lavtrykk fra Polen som får skylden for helgens potensielle byger.

– Det vil merkes best på Østlandet, men Vestlandet ligger helt i ytterkanten av lavtrykket. Derfor blir det kanskje nedbør i indre strøk.

Andersen sier det kan komme byger i indre strøk også søndag.

– Men de ser ikke så kraftige ut. Og så ligger det an til å lette utover dagen, sier hun.

«Klassisk sommervær»

Lavtrykkene hindrer at været blir ordentlig fint, sier Aabrekk.

– Det som mangler er muligheten til å bygge opp et nytt høytrykk, som kunne gitt oss det fine været vi hadde i juni og starten av juli.

Hun kaller dette «klassisk sommervær».

– Det er vanskelig å si hvordan det beveger seg, og hvor det vil skye til. Men solen får nok litt mer rom i helgen enn den har hatt de siste dagene.

Andersen anbefaler vestlendinger å gjøre det beste ut av det:

– Man får ta periodene med opplett og nyte dem.