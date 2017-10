FUNN: En turgåer fant en mistenkelig sekk i et skogholt i Åsane bydel i forfjor høst. Det skulle gå nær et år før politiet undersøkte sekken – og fant over fem kilo amfetamin. FOTO: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Politiet mistenkte narkotika i sekken. Først ett år senere sjekket de. Da fant de over fem kilo metamfetamin.

Spesialenheten for politisaker mener to politifolk til en viss grad brøt tjenesteplikten, men ikke nok til at det gir straffansvar. Under tvil slipper Vest politidistrikt straff for å ha sviktet ved håndteringen av den narkospekkede ryggsekken.