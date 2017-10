TENKER SIKKERHET: – Vi kommer ikke til å gå etter kundene på noen måte. Vårt fokus er å sikre at biler ikke er trafikkfarlige, sier Erlend Røysum, leder for tilsynsseksjonen i Statens vegvesen. Her er han under onsdagens razzia, foran én av de cirka 30 bilene som i første omgang må inn til sjekk hos Vegvesenet. FOTO: Marita Aarekol