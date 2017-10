Det som skulle bli en hyggelig lørdagskveld på byen, endte med tårer og fortvilelse for brannskadde Bjørn Cato Borge og konen Terese Vorland.

Det var lørdag kveld at det nygifte ekteparet sammen med familie og venner dro på Zachariasbryggen for å se boksekampen med Cecilia Brækhus i baren The Flying Dutchman.

– Etter at kampen var over, reiste jeg meg opp og jublet som alle andre i lokalet. Da kom en vakt bort til meg og ba meg bli med ut, sier Bjørn Cato Borge.

Ble nektet

35-åringen sier han fikk beskjed om at dørvakten ikke var sikker på om han hadde drukket for mye, og at han derfor ikke fikk komme inn igjen.

Borge forteller at han hadde drukket en øl på ettermiddagen, to glass vin til middagen og to øl på Zachen.

– Jeg ble ganske satt ut, og prøvde å forklare at jeg ikke var overstadig beruset, men kom ingen vei og ga meg på det, sier han.

Da konen fikk beskjed om at mannen var bedt om å forlate stedet, gikk hun og snakket med dørvakten.

– Dørvakten sa at det var så vanskelig for dem å vurdere hvor full Bjørn Cato var fordi han hadde et uvanlig utseende. Da svarte jeg: Er du klar over hva du holder på med? Det er ti år siden mannen min var ute for en fryktelig ulykke, og så blir han møtt på denne måten her, forteller Terese Vorland.

Selv husker ikke Bjørn Cato Borge noe fra bilulykken i 2007 som holdt på å koste ham livet, og som resulterte i at kroppen hans ble 40 prosent brannskadet. I fem uker etter ulykken lå han i kunstig koma. Han har mistet tellingen på hvor mange operasjoner han har vært igjennom, men tror det er rundt 30.

Bård Bøe

– Anbefaler legeerklæring

– Hva skjedde så?

– Vakten så på meg og sa at neste gang vi skal ut, så ville han anbefale at Bjørn Cato tar med en legeerklæring siden han ser annerledes ut. Han la til at det er mange som gjør dette fordi de har et annerledes utseende, eller oppfører seg annerledes, utdyper hun.

Fetteren hennes, Øyvind Vognstølen, var også til stede. Han bekrefter historien.

– Vakten sa at jeg måtte be Bjørn Cato ta med legeerklæring neste gang han skal ut, sier Vognstølen.

Det var en vekter i selskapet Point Security som ba Borge om å forlate stedet. Daglig leder Kent Erik Korsell forteller at Borge ble vurdert som for beruset.

– Det er ikke brannskaden det er reagert på. Vi følger skjenkeloven. Vekteren har fortalt meg at han hadde ustø gange og snøvlet da han snakket. Det er klassiske tegn på at han var synlig beruset, og derfor ble han bortvist.

– Ble han anbefalt å ta med seg et skriv fra lege, med bakgrunn i brannskaden?

– Vekterens forklaring er at dersom vedkommende selv mener at han har en sykdom eller en skade som påvirker ham til å snøvle eller som gir ham ustø gange, bør han ha med seg et skriv fra lege. Det er flere gjester på Zachen som har det, eksempelvis slagpasienter. Det finner vi helt uproblematisk.

– Vekteren kjenner seg sikker på at Borge var for beruset til å være der?

– Ja. Det er den beskjeden jeg har fått fra ham. Vi vurderer ut fra skjønn. Den subjektive vurderingen kan være feil og den kan kanskje være for streng i forhold til hva den enkelte føler.

– Ble sint og lei meg

Bjørn Cato Borge reagerte sterkt på oppfordringen om legeerklæring.

– Jeg ble veldig sint og så ble jeg fryktelig lei meg. For det har ikke akkurat vært enkelt å ha det utseendet som jeg har. Det har vært en tøff prosess for meg å godta meg selv, slår han fast.

Konen reagerer også.

– Slikt som dette skal ikke skje. Det er ikke slik vi behandler mennesker. Vi som kjenner og elsker Bjørn Cato tenker ikke over brannskadene, sier Terese Vorland.

Bård Bøe

Fikk servering

Etter at ekteparet og resten av følget forlot The Flying Dutchman, gikk de innom baren Femte i andre. Bartender og eier Hans Bru har snakket med servitøren som serverte dem.

– Det er en av våre mest rutinerte servitører, og hun så ingen grunn til å nekte ham, sier Bru.

Men Bjørn Cato Borge dro hjem fra byen like etter.

– Helt knust

– Jeg var helt knust, jeg bare grein og grein. Jeg synes dette er så forferdelig. Jeg har gått gjennom nok som det er om jeg ikke skal være nødt til å gå rundt med et bevis i lommeboken på at jeg er brannskadet, sier Bjørn Cato Borge.

Point Security kjenner seg trygg på at vakten på jobb gjorde en riktig vurdering.

– Dette er en veldig erfaren vekter med mange års erfaring som ordensvakt. Når denne vakten mener at noen er for full, har jeg full tillit til det, sier Korsell.

– Borge opplevde situasjonen som svært ubehagelig. Hva er dine tanker om det?

– Han ble sluppet inn, så vi forhåndsdømmer ikke mennesker på verken det ene eller det andre grunnlaget. Når vi anser en person som synlig beruset, er det vår jobb å komme med den triste beskjeden om at kvelden er over.

Bård Bøe

– Slag under beltestedet

– Hva var det som gjorde at dette som skjedde på lørdag gikk så inn på deg?

– Vanligvis pleier jeg å være ganske sterk når det handler om utseende, men dette var et slag under beltestedet. Tenk om det hadde skjedd med en som akkurat hadde klart å manne seg opp til å gå ut, sier Bjørn Cato Borge.

– Beklagelig

Inger-Lise Høgset er barsjef hos The Flying Dutchman og har ikke hørt om episoden før BT tar kontakt. Hun synes det er veldig beklagelig at paret har fått et så dårlig inntrykk av utestedet, og er åpen for å snakke med dem om det som skjedde.

– Det er første gang jeg har hørt at utseende skulle innvirke, men personlig har jeg hatt en uheldig episode der jeg nektet en person som nettopp hadde kommet seg etter et slag. Det var fryktelig ubehagelig, og selvfølgelig måtte jeg beklage og unnskylde, sier hun og fortsetter:

– Til dags dato har jeg ikke hatt noen grunn til å tvile på vekternes avgjørelser, men vi jobber under et visst press, og feilvurderinger kan skje begge veier. Det er stor sjanse for at vekteren kan ha ordlagt seg uheldig, men jeg tror nok ikke at han har ment det slemt, sier barsjefen.