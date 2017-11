En jordskjelv kunne kjennes i hele bergensområdet kl. 9.46 tirsdag.

– Vi satt og spiste frokost, og så begynte det å klirre i glassene på bordet og riste i hele huset, sier Stine Rob (21). Hun bor sammen med to andre i et gammelt trehus i Lille Øvregaten i Bergen sentrum.

– Jeg trodde først det var sprengning, men det sluttet ikke å skjelve, og da tenkte vi det måtte være et jordskjelv, sier Rob på telefonen til BT.

21-åringen sier hun opplevd et jordskjelv før.

– Men dette var kraftigere, sier hun.

Privat

– Skikkelig ekkelt

Jordskjelvet hadde en styrke på 3,8 på Richters skala, og skjedde klokken 09.46, ifølge Norsk nasjonalt seismisk nettverk.

Episenteret, altså utgangspunktet for jordskjelvet, lå på havbunnen rundt 5 km vest for Tjeldstø i Øygarden. Det opplyser Institutt for geovitenskap.

BT fikk en strøm av fått meldinger fra lesere som merket skjelvet følgende steder: Nordhordland, Loddefjord, Karmøy, Høyanger, Austrheim, Øygarden, Arna, Askøy, Åsane, Fana, Fyllingsdalen og flere steder i Bergen. Også Statoil merket skjelvet på sine plattformer i Nordsjøen.

– Det er tydelige og ganske kraftige utslag både på målestasjonen vår på Ask på Askøy og på Geofysisk institutt i Bergen, sier Mathilde B. Sørensen, førsteamanuensis ved instituttet.

Bildene danset på veggen i Øygarden

Privat

På Rådhuset i Øygarden ble det oppstandelse da bildene på veggen plutselig begynte å bevege på seg. Så hørtes buldring som lignet på en sprengning.

– Jeg sprang ut i gangen og lurte på hva i alle dager som skjer. Og der sto rådmannen og lurte på det samme, sier Rune Landro, kommunalsjef for skole og barnehage i Øygarden.

Landro har bodd i området i 35 år.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier han.

Hunden løp løpsk

Privat

Thomas Bekkenes jobber i IT-avdelingen til Øygarden kommune. Fem minutter før skjelvet tittet han på webkameraet som er montert hjemme på Kleppestø, for å se om hunden Tito hadde det bra.

Da merket han noe helt uvanlig.

– Tito sprang rundt hjemme i full fart, og det er helt uvanlig for han å være, sier han.

– Jeg tror kanskje han merket skjelvet litt før jeg gjorde, sier Bekkenes.

Kun noen minutter etterpå begynte kaffekoppen på bordet hans å riste.

Kan komme små etterskjelv

Professor Lars Ottemöller sier det ikke er fare for skader ved skjelv av denne styrken.

– Det kan være skremmende. Men det er ikke risiko for skader før styrken blir på 4,5 til 5.

– Kan det komme etterskjelv?

– Ja, men det vil i tilfelle være veldig lite.

– Hvor uvanlig er så kraftige skjelv på disse kanter?

– Det er ikke helt vanlig. 30. juni hadde vi et skjelv på 4,5 i Nordsjøen, men det var langt til havs. Og for to uker siden, 29. oktober, hadde vi en skjelv med styrke 2 i Oslo. Det er uvanlig med to skjelv i landets to største byer på to uker, sier Ottemöller.