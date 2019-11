Politiet nær å avslutte søket etter savnet bil i Jølstravatnet

Metallgjenstanden i Jølstravatnet som politiet håpet var den savnede bilen, er et nettinggjerde.

FUNN: Politiet opplyser at en metalldetektor bidro til å lokalisere gjenstanden i Jølstravatnet. Politiet

– Denne uken har mannskapene jobbet med å fjerne jordmasser rundt metallgjenstanden i Jølstravatnet. Det viser seg dessverre at det ikke er bilen som var tatt av raset i sommer, skriver politiet i en pressemelding torsdag.

Bilen ble tatt av et ras som gikk over fylkesvei 451 30. juli i år. En mann mistet livet i ulykken. Arbeidet med å finne bilen har vært tidkrevende.

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet over at dette var noe annet enn bilen, men vi var alle forberedt på at det kunne være hva som helst, sier innsatsleder Torbjørn Thue i politiet til BT.

De pårørende er orientert om utviklingen i saken.

STORT RAS: Raset gikk over fylkesvei 451 i sommer. Paul S. Amundsen

– Tilbake til start

Politiet varslet tirsdag at hevingsarbeidere ved hjelp av en metalldetektor oppdaget en to meter lang metallgjenstand i den samme posisjonen en annen gjenstand ble påvist i sommer. Den befant seg godt under bunnen i Jølstravatnet. Hevingsarbeiderne begynte dermed å fjerne masse fra bunnen, men har altså ikke lykkes med å finne bilen.

Sannsynligvis havnet nettingbunten i bunnen rett før raset gikk, sier innsatslederen. Den befant seg 10 til 50 centimeter under toppen av bunnen. Politiet er nå ganske sikre på at de har funnet metallgjenstanden det var utslag på i sommer.

– Det betyr at vi nå er tilbake til start igjen. Nå skal vi prøve å ruske opp i nettingbunten for å søke i hullet under. Samtidig vil vi gjøre søk i områder rundt for å være helt sikre. Får vi ingen utslag, så avslutter vi prosjektet. Da har vi ikke mer å gå ut fra, sier Thue.

Han tilføyer at politiet samtidig vil ta en oppsummering og en vurdering om det er mer de kan gjøre.

KREVENDE: Arbeidet med å finne bilen som ble tatt av et ras i sommer, har vært komplisert. Politiet

Pårørende fornøyd med innsatsen

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde ble oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection. Prisen er nærmere en million kroner. Tidlig i november rigget selskapet opp en flåte som har fungert som en base for hevingsarbeidet.

Thue sier at de pårørende har uttrykt stor tilfredshet med innsatsen til entreprenørene og mannskapene.

Et dramatisk værskifte utløste både skred og ras på ulykkesdagen. Uværet førte til stengte veier, innesperrede biler og strømbrudd flere steder i Sogn og Fjordane. I Jølster ble 150 personer evakuert.