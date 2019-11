Gjenstand i Jølstravatnet er ikke den savnede bilen

Metallgjenstanden i bunnen av Jølstravatnet som politiet håpet var den savnede bilen, viser seg å være en sammenfiltret bunt av nettinggjerde.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

FUNN: Politiet opplyser at en metalldetektor bidro til å lokalisere gjenstanden i Jølstravatnet. Politiet

– Denne uken har mannskapet jobbet med å fjerne jordmasser rundt metallgjenstanden i Jølstravatnet. Det viser seg dessverre at det ikke er bilen som var tatt av raset i sommer, sier Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Bilen ble tatt av et ras som gikk over fylkesvei 451 30. juli i år, men arbeidet med å finne og heve bilen har vært tidkrevende. En mann mistet livet i ulykken.

De pårørende er orientert om at metallgjenstanden har vist seg å være en sammenfiltret bunt av nettinggjerde.

– Det vil gjøres et forsøk på å fjerne nettingen for å kvalitetssikre at det i dette området ikke er mer metall. Dette arbeidet vil pågå de neste dagene, sier politiet.

Når det arbeidet er fullført, vil politiet gjøre en ny vurdering om eventuelle nye tiltak for å finne bilen.

STORT RAS: Raset gikk over fylkesvei 451 i sommer. Paul S. Amundsen

Politiet varslet tirsdag at hevingsarbeidere via en metalldetektor oppdaget en to meter lang metallgjenstand i den samme posisjonen en annen gjenstand ble påvist i sommer. Den befant seg godt under bunnen i Jølstravatnet.

Hevingsarbeiderne begynte dermed å fjerne masse fra bunnen, men har altså ikke lykkes med å finne bilen.

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde ble oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection.

Et dramatisk værskifte utløste både skred og ras på ulykkesdagen. Uværet førte til stengte veier, innesperrede biler og strømbrudd flere steder i Sogn og Fjordane. I Jølster ble 150 personer evakuert.

KREVENDE: Arbeidet med å finne bilen som ble tatt av et ras i sommer, har vært komplisert for politiet og hevingsarbeidere Adalheidur Oldeide