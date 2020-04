Mann i 40-årene omkom i paragliderulykke

En norsk mann i 40-årene er bekreftet omkommet i en paragliderulykke i Frafjord i Rogaland. Mannen var medlem av Voss hang- og paragliderklubb.

Mannen ble hentet ned fra ei fjellhylle med et Sea King-helikopter. Foto: Pål Christensen

Nødetatene rykket ut til Frafjord i Gjesdal kommune etter melding om en paragliderulykke. Meldingen kom klokken 12.45 mandag formiddag, skriver Stavanger Aftenblad.

Et Sea King-helikopter ble også sendt til stedet, og hentet ut den forulykkede klokken 13.40. Politiet vil etterforske ulykken.

- Det var en person som var i følge med paragliderpiloten som meldte fra om ulykken, sier Victor Fenne-Jensen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, til Aftenbladet ved 13-tiden.

Nødetatene på plass. Foto: Pål Christensen

Havnet på fjellhylle

Ulykken skal ha skjedd i området ved Giljestølsvatnet.

Den omkomne skal ha ligget på en fjellhylle før personen ble hentet av luftambulansen.

Like før klokken 17 meldte politiet at piloten, en norsk mann i 40-årene, er omkommet. De pårørende er varslet.

Brukte speedglider

Mannen som omkom var medlem av Norges luftsportforbund (NLF), som nå vil bistå politiet i etterforskningen av saken.

– Ved ulykker som får fatale eller alvorlige utfall, setter vi alltid ned en granskingskommisjon for å finne ut hva som har skjedd og hva vi kan lære av det. Det gjør vi også i dette tilfellet. Vi vil bistå politiet, fordi vi har kunnskap som de kanskje ikke har på dette fagfeltet, sier fagsjef Trond Nilsen i Norsk luftsportforbunds seksjon for hang-, para- og speedgliding.

Han forteller at ulykken i Frafjord skjedde med en speedglader, som er den minste glidertypen. Enkelt sagt er det en paraglader med små vinger. Speedglidere er designet for å starte høyt og fly raskt nedover nært terrenget, uten å stige.

Mannen som omkom hadde hatt flere turer fra samme sted tidligere på formiddagen.

– Vi har vært i kontakt med mannen som var sammen med ham og mener vi har fått et bilde av hva som har skjedd, sier Nilsen.

Foto: Pål Christensen

Vanskelig område

Han forteller videre at området i Frafjord tidligere ble mye brukt til hanggliding, og at det nå er et populært sted for speedgliding.

– Området har en bratt start, og dette setter store krav til utøveren - han må virkelig vite hva han gjør. Det tryggeste er å starte på gressbakker med helning, for da kan du ha en dårlig start uten å komme til skade. På steder med en bratt start, er det ikke rom for å gjøre feil, sier Nilsen.

NLF har omlag 2500 medlemmer fra hele landet. 500–600 av disse driver med speedgliding. Mandag la forbundet ut denne meldingen på sin nettside:

«Det er med sorg vi må informere om at et medlem av Voss hang- og paragliderklubb omkom i en ulykke med speedglider i Frafjord i Gjesdal kommune i dag 20.04.2020.

Våre tanker går til pårørende og venner av den omkomne i en slik tung tid.

Den omkomne fløy speedglider sammen med en klubbkamerat i Frafjord i Gjesdal og fikk et problem i starten som medførte et fall i bratt terreng.»