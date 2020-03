Ungdomsskoler og videregående skoler stenges fredag

Byrådet i Bergen avgjorde torsdag at alle ungdomsskoler skal stenges fra og med fredag. Også alle videregående skoler blir stengt.

Barnehager og barneskoler stenges fra og med mandag.

– Vi oppfordrer folk som har mulighet til det å holde barna hjemme fra barnehager og barneskoler også i morgen, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Byrådet holdt torsdag en pressekonferanse der de annonserte ekstraordinære tiltak for å begrense koronasmitte.

Byrådsleder Roger Valhammer annonserte torsdag ekstraordinære tiltak for å begrense koronasmitten. Foto: Eirik Brekke

Alle ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra og med fredag.

Barneskoler og barnehager stenges fra og med mandag.

Byrådet oppfordrer alle som har mulighet til det å holde barn hjemme fra barnehagen også fredag.

Trond Sandal på Midtun skole er blant de mange som må stenge ned fra og med mandag. Foto: Marita Aarekol

På en pressekonferanse tordag ettermiddag vil statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsrogsminister Bent Høie (H) annonsere at alle landets skoler vil bli stengt, det melder NTB.

Blant skolene som stenger fra og med mandag er Midtun skole, med 370 elever.

Det er friminutt ved skolen, og elevene stimler rundt rektor Trond Sandal. «Er det sant at vi skal få fri fra skolen?»

– Spesiell situasjon

Han medgir at det er en spesiell situasjon.

– Det er allerede noen som har valgt å holde barna sine hjemme i dag, men ikke mange, sier han.

Rektor Sandal er litt usikker på hvordan undervisningen skal foregå videre.

– Vi må sørge for at elevene får med seg bøker og annet skolearbeid hjem. Lærerne må alle ta med seg pc-er. Nå avventer jeg ytterligere beskjed fra kommunen, sier han.

Han tenker at lærerne nå må kommunisere med elever og foreldre via e-post eller via Its Learning.

Bjørn Lyngedal er direktør for opplæring og kompetanse i Vestland fylke.

Han forteller at de fra og med fredag kommer til å stenge 45 videregående skoler, og 49 skoler totalt inkludert fagskoler.

Dette betyr at omtrent 25.000 elever må holde seg hjemme fra og med i morgen.

18.000 studenter sendt hjem

– Vi har fulgt helsemyndighetenes råd hele veien. Nå kom det tydelige råd, spesielt fra helseetaten i Bergen kommune om at det er et helsemessig grunnlag for å stenge ned skolene. Og de rådene følger vi, sier Lyngdal.

Han forteller videre at de først og fremst ønsker å unngå at mange elever er samlet på et sted, og vil redusere risikoen det innebærer for elevene å ta lokaltransport.

– Men det er viktig å understreke at vi kun stenger bruken av skolebyggene. Vi kommer til å ha digital undervisning for elevene.

I Samnanger valgte de å stenge alle skolene fra og med torsdag. Her ser vi ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista). Foto: Marita Aarekol

Universitetet i Bergen stanser torsdag all undervisning som krever fysisk fremmøte og sender 18.000 studenter hjem med umiddelbar virkning. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars, til og med og med påske.

– UiB er en stor og viktig kunnskapsinstitusjon, og vi har et stort ansvar for våre mange studenter og ansatte. Vi ønsker å ta samfunnsansvar i denne krevende situasjonen. Dette er en nasjonal dugnad for oss alle, skriver Margareth Hagen, prorektor Universitetet i Bergen, i en pressemelding.

4500 barnehagebarn må være hjemme

Fra og med mandag stenges alle barnehager i Bergen kommune. Det betyr at 4500 barn må holde seg hjemme, i tillegg til 12.000 ansatte.

Fra og med mandag må altså blant andre følgende være hjemme i Bergen:

4500 barnehagebarn.

Minst 29.000 elever i grunnskolen.

18.000 studenter ved Universitetet i Bergen.

1200 ansatte i barnehager i Bergen.

Jobber med ordning for helsearbeidere

I en pressemelding skriver Bergen kommune at de jobber med å få på plass en tilsynsordning i barneskoler og barnehager. Denne skal gjøre det mulig at foreldre som har en samfunnskritisk funksjon, for eksempel helsearbeidere, å fortsatt gå på jobb.