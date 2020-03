Arne Saghaug til minne

Arne Saghaug ble så meningsløst revet bort den 4. februar, 64 år gammel.

Arne Sagvåg omkom 4. februar. Han ble 64 år gammel. Foto: privat

Livet kan være grusomt urettferdig. Et livsløp i fri flukt stanses av en tilfeldighet. Mange opplever dessverre det og vi gjorde det da Arne Saghaug så meningsløst ble revet bort den 4. februar, 64 år gammel.

Arne ble bisatt fra Johanneskirken i Bergen, et steinkast fra der han vokste opp og hvor han hadde sin trygge barndom og ungdom

Arne fikk likevel en lang arbeidsdag; en arbeidsdag som peker utover det å skaffe seg det daglige brød. Han var pionéren, en av dem som tidlig tok opp hansken da elektronisk databehandling snudde opp ned på måten vi organiserer oss.

I 1978 fullførte Arne sin ingeniørutdannelse på Automatiseringslinjen ved Bergen Ingeniørhøgskole. Etter to års studie ved South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City fikk han sin sivil ingeniør utdannelse.

Utviklingen og tempoet innen EDB økte med en voldsom takt i 90 årene og BDC vokste seg til å bli et solid konsulentselskap med over 80 ansatte. Arne fikk en stadig større rolle i BDC og da selskapet i 2002 ble solgt til EDB Business Partner, var det under hans ledelse og ansvar. Han så til at overgangen skulle bli så skånsomt som mulig for de ansatte.

Arne jobbet innenfor viktige samfunnsområder, som oljeindustrien og banksektoren. Flere av prosjektene Arne ga seg i kast med var både kritisk viktige og teknisk kompliserte.

Arne sine evner kom virkelig frem om det oppsto problemer eller uforutsette hindringer. Han var en mester til å finne veien videre.

Arne var en person som aldri fremhevet seg selv og han kunne til dels oppfattes som beskjeden på egne vegne. Likevel fremsto han med en naturlig autoritet og med kompetanse som overbeviste.

For en tid tilbake begynte gründeren Arne Saghaug å sysle med en ny forretningsidé. Igjen var han med på å etablere et nytt firma. I denne måned skulle han ha startet opp i sin nye jobb. Slik ble det ikke. Vi får aldri vite hvilke tinder han ville nådd i dette arbeidet.

Arne var omgitt av en liten familie; Kari og de tre sønnene, deres ledsagere og etter hvert også av tre barnebarn. De aller fleste små familier har tette bånd seg imellom, men hos Kari og Arne var man bokstavelig talt hverandres livbøyer.

Hele familien delte kjærligheten – og nysgjerrigheten – til naturen, særlig til sjøen. Arne var entusiastisk opptatt av alt som kunne utforskes og dessuten gjerne fiskes opp. En ny livsoppgave var det blitt for ham også å ta barnebarna inn i dette universet.

Med oss delte Arne også sin jaktglede. Han dro oss med til mange rypeterreng i fjellene i Sørvest-Norge. Det var store naturopplevelser uten at bestandene ble nevneverdig desimert.

For vennene sine etterlater Arne et enormt tomrom. Arne var «Det gode mennesket», den som hadde tid til å snakke med, og gi råd, til andre. Den som var realistisk, men som aldri var kynisk.

Det er en stor krets av venner som føler det nettopp slik, og som har kjempet med spørsmålet «hvorfor?». Men som også vet at de – i Arnes ånd – må gå videre i livene sine.

Arve og Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helge og Berit Andersen

Torben og Berit Foss

på vegne av venner