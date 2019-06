Janicke Kilian (64) og Åge Stavsøien (64)

– Jeg møtte Janicke første gangen på et kurs på Voss våren 1996. Hjemme igjen i Trondheim ble jeg gående og tenke på henne. Sommeren samme året fyrte jeg opp Harley'en, og kjørte på tur til Bergen for å treffe henne igjen. Det viste seg at hun hadde tenkt på meg også, så det ble en romantisk ferietur. Men avstanden Trondheim-Bergen ble for drøy, og forholdet tok slutt. Årene gikk, men minnene om sommeren med Janicke fortsatte å leve i hodet mitt. I september 2017 kjørte jeg Harley til Bergen igjen. Vi spiste sammen og snakket om alt som hadde skjedd i de 23 årene som hadde gått, siden vi hadde sommeren vår. Det var et fint møte. Hjemme i Trondheim igjen satte jeg meg ned og skrev et brev, som var veldig nær et godt, gammeldags kjærlighetsbrev. Etter noen dager fikk jeg en melding på telefonen. Den har jeg tatt vare på, for den var så fin. Vi avtalte at jeg skulle komme på besøk. Besøket varer ennå, for jeg kom meg aldri hjem igjen. Eller rettere sagt, jeg var endelig hjemme etter 23 år borte fra Janicke.