Helgen blir solfylt, men vær forberedt på minusgrader

På natten kan temperaturen komme ned i minus fem grader.

For mindre enn 30 minutter siden

MINUSGRADER: Kartet strekker seg fra Stord til Sognefjorden og viser at det blir en kald lørdag. Storm.no

Etter flere dager med byger, ligger det an til å bli en tørr og solfylt helg.

– På fredag vil det begynne å klarne opp. Til og med søndag vil det være oppholdsvær og lite vind, men kaldt, sier meteorolog Tone Christine Thaule.

På dagen kan temperaturen komme opp i to grader, men på natten vil nok gradestokken vise minus.

– Det blir nok ned i fem minusgrader her i Bergen, men innover i fylket vil det nok bli kaldere, sier meteorologen.

KALDT OG GODT: Hvis du tenker å nyte solen i helgen, bør nok vinterjakken være på. Bildet er fra Fyllingsdalen i januar 2016. Jan M. Lillebø

Høy luftforurensing

Torsdag morgen advarte Bergen kommune i en pressemelding om høy luftforurensing i trafikkerte strøk i Bergen.

– Værtypen som er ventet til helgen har en tendens til å føre til høy luftforurensing. Den kalde luften og lite vind gjør at det samler seg opp forurenset luft, forteller Thaule.

På mandag vil vi se noen byger igjen, og luftforurensingen vil trolig avta.

Glatte veier

De lave temperaturene kan føre til glatte veier.

– Det var is noen steder da jeg var ute og gikk, så jeg håper det blir gjort noe med det, sier meteorologen.

Eirik Elnes i Statens vegvesen opplyser at entreprenørene deres jobber hardt for å unngå glatte veier.

Han legger vekt på at det er på tide å bytte til vinterdekk, og at man alltid skal ta høyde for at veien kan være glatt.

– Vi er ikke bekymret for glatte veier, vi har entreprenører som gjør jobben sin, men det er likevel viktig at folk tar hensyn, sier han.