Marianne Borgen er SVs eneste ordfører, men styrer til gjengjeld hovedstaden. Bergen SV vil kopiere Oslo og danne et rødgrønt byråd.

– SV er et parti som ønsker makt, og vi vokser på meningsmålingene. Da håper jeg virkelig at vi får flere ordførere enn meg etter høstens kommunevalg, sier Marianne Borgen.

Søsteren til den bergensbosatte journalisten Erling Borgen (han er gift med DNS-sjef Agnete Haaland) har vært ordfører i Oslo i snart fire år.

Selv om skolebyråd Inga Marte Torkildsen har mer makt, er Borgen SVs mest kjente ansikt utad i det rødgrønne samarbeidet som har skapt både begeistring og raseri i hovedstaden.

Fakta: Marianne Borgen 67 år, ordfører i Oslo siden 2015.

Har jobbet i Redd Barna, Barneombudet, Kommunal- og sosialdepartementet og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Borgen satt i Oslo bystyre fra 1979 til 1983, og deretter fra 1995.

Borgen var SVs ordførerkandidat ved kommunevalgene i 2007, 2011 og 2015.

Vilje til makt

SVs landsmøte i helgen er preget av et ønske om makt. Gode meningsmåinger har gjort partiet optimistisk og innbitt i flere byer.

Kontrasten mellom ordførerpartiet Sp, med sine 104 ordførere, og SV med sin ene, er mye større enn valgresultatet skulle tilsi.

– Men selv om vi bare har én ordfører nå, pleier vi å si det aldri har vært så mange nordmenn med en ordfører fra SV, sier Borgen, som representerer over 680.000 innbyggere.

I Bergen fikk SV over 10 prosent i forrige meningsmåling. Enda bedre går det i Tromsø, der Respons Analyse nylig målte SV til 14,5 prosent.

– SV kan bli det nye folkepartiet, strålte ordførerkandidat Pål Julius Skogholt i Tromsø SV på talerstolen.

Rune Sævig

– Sentrumsbyrådet er dødt

Mikkel Grüner, Bergen SVs førstekandidat, er blant dem som nærmest krever makt dersom det blir et rødgrønt flertall i Bergen etter valget.

– Forrige gang fikk vi ikke sjansen, fordi Ap hadde bestemt seg for satse på sentrum. Jeg tror hovedgrunnen var at Ap ville bruke Bergen som et utstillingsvindu for det de trodde ville være et fremtidig regjeringssamarbeid. Nå er det alternativet helt dødt. Venstre og KrF har valgt høyresiden, sier Grüner.

– Men kan de ikke samarbeide med Ap lokalt selv om de sitter i regjering med Høyre?

– Det er selvsagt mulig, men hvis det blir et tyngdepunkt til venstre i valget og SV blir større enn Venstre og KrF til sammen, slik målinger har vist i det siste, blir det helt absurd hvis Ap skal tviholde på sentrumsbyrådet.

Drømmebyrådet

Grüner ser for seg et byråd bestående av Ap, SV og Sp, med støtte fra Rødt og MDG.

– Det er et eksempel på en blokk det kan bli flertall for, dersom vi gjør en god valgkamp, sier han.

– Kan dere samarbeide med KrF og Venstre, hvis det blir aktuelt?

– Jeg skal ikke utelukke noe. Men SV kommer ikke til å sitte i et sentrumsbyråd, der plattformen er dominert av sentrumspolitikk.

Kan komme i skvis

Byrådspartiene har sagt at de ikke nødvendigvis vil kaste kortene selv om valgresultatet blir så dårlig som det ser ut nå.

– Vi kan fortsette i mindretall og søke flertall fra sak til sak, sa Erlend Horn (V) nylig til BT.

På grunn av ordningen med negativ parlamentarisme, kan byrådet nemlig bli sittende helt til det eventuelt felles av et flertall i bystyret. Og da kan SV og Rødt komme i en skvis: godta et fortsatt Ap-sentrum-byråd eller bidra til å felle det å sette inn et Høyre-ledet byråd.

– Det tror jeg er helt urealistisk. Vil virkelig byrådspartiene bli sittende uansett valgresultat? Det tror jeg er farlig. Man skal respektere velgernes dom. Hvis de sier at de vil ha borgerlig flertall, må det respekteres, sier Grüner.

Han er likvel klar på en ting:

– SV nekter å ta på seg en rolle der vi fremtvinger et borgelig byråd.

– Europas mest radikale

Oslo-ordfører Marianne Borgen forteller at motivasjonen var stor både i Ap og SV for å få til et skikkelig maktskifte i Oslo, etter 19 års sammenhengende borgelig styre.

– Vi trengte MDG med på laget, og satte oss ned og forhandlet i et par uker. Resultatet var det mange har kalt «Europas mest radikale byrådsplattform». Vi la frem konkrete, tidfestede tiltak for omfordeling og en grønnere by, sier Borgen.

En av SVs seire var gratis aktivitetsskole (tilsvarende SFO i Bergen) for alle elever.

– Barn sto utenfor gjerdet fikk ikke være med. Nå har vi gradvis utvidet ordningen. Vi begynte i bydelene der inntektene var lavest, og nå er det snart gratis i hele byen, forteller Borgen.

I Bergen har nå Ap gått inn for gratis SFO til alle førsteklassinger.

– Det er en god start, mener Grüner.