Tre til sykehus etter trafikkulykke på Ågotnes

Tre personer er kjørt til sykehus med moderate skader etter en trafikkulykke i Øygarden.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

En person satt fast i en av bilene fordi vedkommende ikke fikk opp døren etter kollisjonen.

Nødetatene har rykket ut til Ågotnes etter at de ble varslet om en trafikkulykke klokken 11.10 fredag formiddag.

Tre personer skal være involvert i det som blir beskrevet som en møteulykke. Det har riktignok ikke politiet fått bekreftet ennå.

De tre som var involvert i ulykken er kjørt til sykehus med moderate skader, opplyser Vest politidistrikt ved 12.15-tiden.

– Det er meldt om mindre personskader. En person sitter i bilen, men det er fordi de ikke får opp døren, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til BT ved 11.30-tiden.

Fylkesvei 5244 Landrovegen ved Skjergardsvegen var stengt på grunn av ulykken.

Ved 12.320-tiden melder politiet at de er ferdige på ulykkesstedet og at veien er åpen for trafikk igjen. Politiet oppretter sak.